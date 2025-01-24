Наталья Эйсмонт: в августе 2020-го все стояли одной стеной. Президент дал понять, что он с белорусами

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Когда наши, скажем мягко, оппоненты начали раскручивать всем известную, давно опробованную тему о том, что лидер покидает страну, что его семья где-то уже далеко и он тоже буквально на чемоданах, мы с вами понимаем, что такого нет и быть не могло. И что сыновья были рядом, и семья была рядом, и все стояли одной стеной.

Но люди тогда воспринимали, впитывали информацию как губка, и мы понимали, что в таком состоянии можно поверить во все что угодно. Президент принял решение появиться и этим самым без лишних слов и даже без лишних действий дать понять, что он в стране, что он с белорусами, что он с ребятами, которые здесь, вокруг Дворца Независимости, по периметру стояли. Он никогда никуда не убежит. И, конечно, поддержка. Поддержка ребят-силовиков, которая тогда была просто фантастически важна.