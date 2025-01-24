Правда ли, что левши более творческие и талантливые? Вот что об этом говорит нейропсихолог

Сегодня лекворукость больше не считают опасным отклонением. Скорее наоборот – даром, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Левшам часто приписывают разные таланты и небывалые творческие способности. А в качестве подтверждения приводят список знаменитых левшей. Инга Машей с этой теорией согласна, ведь у нее перед глазами свой пример.

Инга Машей, мама двойняшек:

Это творческие люди, это личности. По исследованиям многим, которых уже начиталась, тоже увидела, что нет места разочарованию, какому-то огорчению. Все это нормально, это в нашей жизни есть, с этим надо жить. Наоборот, если это какая-то особенность хорошая, то развивать. Мы рисуем, очень нравится, творчество чувствуется в ребенке с раннего возраста.