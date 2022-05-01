«Здесь более открытые люди». Этот повар из Италии готовил для Шварценеггера, а теперь живёт в Беларуси

Новости Беларуси. Иностранцев с Беларусью связывают не только экономические и финансовые интересы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя и это играет роль. Многие прикипели к нашей стране душой и стали настоящими белорусами, несмотря на исходные данные в паспортах. Добро пожаловать, или посторонним вход не воспрещен – материал Оксаны Семашко.

Иньяцио Роса, шеф-повар ресторана:

Я сейчас готовлю spaghetti e friarielli pesto e tonno. Смачна есці! Иньяцио побывал в разных краях, прежде чем окончательно влюбиться в Беларусь. 15 лет назад прилетел из Сицилии и остался здесь навсегда. Шеф-повар с мировым именем раньше готовил для Клинтона, Джексона, Шварценеггера, Рамазотти, Стинга, Пугачевой, Крутого. Сегодня его кулинарные шедевры на столах белорусов. Будут работать «криптобабушки» и «криптодедушки». Вот какой проект иностранец планирует запустить в Беларуси. Подробнее.

Иньяцио Роса:

Я остался здесь. И смотрю, что творится по мировой, по работе, по бизнесу, по бирже и так далее. Здесь более страна, которая, к примеру, берем ковид, когда была пандемия, везде закрыли, а Беларусь осталась открыта. Люди могли работать.

Страна качественных продуктов не оставила сомнений – именно здесь нужно применять свой опыт. Шеф делится: в то время, как в Италии дефицит зерна, в Минске муки в избытке и готовить из нее – одно удовольствие. Наши продукты – belissimo для итальянских блюд. «Тут нет бандитизма». Мужчина из Бразилии женился на белоруске и остался здесь жить. Читайте здесь.

Иньяцио Роса:

Сами люди мне улыбаются. Видят лицо иностранца. Я улыбался, а понимаешь, сделаешь такое в Италии, скажешь: «Здравствуйте, девушка». «Что вы ходите?» Вот такое. А здесь более открытые люди.

Сердце итальянца в нашей стране покорила белоруска. В их семье каждую неделю готовят блины, мочанку, драники, борщ. Перед белорусской кухней и в Сицилии не смогли устоять родные Иньяцио.