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«Здесь более открытые люди». Этот повар из Италии готовил для Шварценеггера, а теперь живёт в Беларуси

01 мая 2022 18:05
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Новости Беларуси. Иностранцев с Беларусью связывают не только экономические и финансовые интересы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя и это играет роль. Многие прикипели к нашей стране душой и стали настоящими белорусами, несмотря на исходные данные в паспортах.  

Добро пожаловать, или посторонним вход не воспрещен – материал Оксаны Семашко.  

«Здесь более открытые люди». Этот повар из Италии готовил для Шварценеггера, а теперь живёт в Беларуси-1

Иньяцио Роса, шеф-повар ресторана:  
Я сейчас готовлю spaghetti e friarielli pesto e tonno. Смачна есці!  

Иньяцио побывал в разных краях, прежде чем окончательно влюбиться в Беларусь. 15 лет назад прилетел из Сицилии и остался здесь навсегда. Шеф-повар с мировым именем раньше готовил для Клинтона, Джексона, Шварценеггера, Рамазотти, Стинга, Пугачевой, Крутого. Сегодня его кулинарные шедевры на столах белорусов.  

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«Здесь более открытые люди». Этот повар из Италии готовил для Шварценеггера, а теперь живёт в Беларуси-4

Иньяцио Роса:  
Я остался здесь. И смотрю, что творится по мировой, по работе, по бизнесу, по бирже и так далее. Здесь более страна, которая, к примеру, берем ковид, когда была пандемия, везде закрыли, а Беларусь осталась открыта. Люди могли работать.  

«Здесь более открытые люди». Этот повар из Италии готовил для Шварценеггера, а теперь живёт в Беларуси-7

Страна качественных продуктов не оставила сомнений – именно здесь нужно применять свой опыт. Шеф делится: в то время, как в Италии дефицит зерна, в Минске муки в избытке и готовить из нее – одно удовольствие. Наши продукты – belissimo для итальянских блюд.  

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«Здесь более открытые люди». Этот повар из Италии готовил для Шварценеггера, а теперь живёт в Беларуси-10

Иньяцио Роса:  
Сами люди мне улыбаются. Видят лицо иностранца. Я улыбался, а понимаешь, сделаешь такое в Италии, скажешь: «Здравствуйте, девушка». «Что вы ходите?» Вот такое. А здесь более открытые люди.  

«Здесь более открытые люди». Этот повар из Италии готовил для Шварценеггера, а теперь живёт в Беларуси-13

Сердце итальянца в нашей стране покорила белоруска. В их семье каждую неделю готовят блины, мочанку, драники, борщ. Перед белорусской кухней и в Сицилии не смогли устоять родные Иньяцио.  

«Здесь более открытые люди». Этот повар из Италии готовил для Шварценеггера, а теперь живёт в Беларуси-16

Иньяцио Роса:  
В Италии сейчас жить за пенсию – еле-еле мы до месяца догоним. Особенно сейчас сколько стоит электричество, газ и так далее, электроэнергия. И это не только Италия, это, считай, почти пол-Европы.  

# Иностранцы в Беларуси # общество # Иньяцио Роса # Оксана Семашко # Фотофакт

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