«Тут нет бандитизма». Мужчина из Бразилии женился на белоруске и остался здесь жить
Новости Беларуси. Иностранцев с Беларусью связывают не только экономические и финансовые интересы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя и это играет роль. Многие прикипели к нашей стране душой и стали настоящими белорусами, несмотря на исходные данные в паспортах.
«Здесь более открытые люди». Этот повар из Италии готовил для Шварценеггера, а теперь живет в Беларуси. Подробнее.
А вот следующего нашего героя привела в Беларусь большая любовь. Со своей ненаглядной он встретился благодаря сайту знакомств. Здесь он всего три месяца, но уже успел жениться и найти работу.
Хосе Карлос Паула:
В Бразилии всегда одни проблемы. Тут не вижу.
Оксана Семашко, корреспондент:
А какие проблемы в Бразилии?
Хосе Карлос Паула:
Обычно босс-монстр. Зарплата плохая. Если ты хороший профессионал, 100 % босс скажет: «Суббота тоже, если не умираешь в субботу, в воскресенье тоже».
Мужчина сетует на низкий уровень жизни в Сан-Паулу и дороговизну на продукты и топливо. Но и это тоже еще цветочки.
Хосе Карлос Паула:
Мне нравится, тут нет бандитизма. В Бразилии у нас большая проблема поэтому. Бандитизм 100 %. Наркотики. Ты не можешь купить новую машину, одежду, телефон. Бандит увидит – он убьет тебя.
Будут работать «криптобабушки» и «криптодедушки». Вот какой проект иностранец планирует запустить в Беларуси. Читать здесь.