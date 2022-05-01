«Тут нет бандитизма». Мужчина из Бразилии женился на белоруске и остался здесь жить

Новости Беларуси. Иностранцев с Беларусью связывают не только экономические и финансовые интересы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя и это играет роль. Многие прикипели к нашей стране душой и стали настоящими белорусами, несмотря на исходные данные в паспортах.

«Здесь более открытые люди». Этот повар из Италии готовил для Шварценеггера, а теперь живет в Беларуси. Подробнее.

А вот следующего нашего героя привела в Беларусь большая любовь. Со своей ненаглядной он встретился благодаря сайту знакомств. Здесь он всего три месяца, но уже успел жениться и найти работу.