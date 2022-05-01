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«Тут нет бандитизма». Мужчина из Бразилии женился на белоруске и остался здесь жить

01 мая 2022 18:08
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Новости Беларуси. Иностранцев с Беларусью связывают не только экономические и финансовые интересы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя и это играет роль. Многие прикипели к нашей стране душой и стали настоящими белорусами, несмотря на исходные данные в паспортах.  

«Здесь более открытые люди». Этот повар из Италии готовил для Шварценеггера, а теперь живет в Беларуси. Подробнее.  

А вот следующего нашего героя привела в Беларусь большая любовь. Со своей ненаглядной он встретился благодаря сайту знакомств. Здесь он всего три месяца, но уже успел жениться и найти работу.  

«Тут нет бандитизма». Мужчина из Бразилии женился на белоруске и остался здесь жить-1

Хосе Карлос Паула:  
В Бразилии всегда одни проблемы. Тут не вижу.   

Оксана Семашко, корреспондент:  
А какие проблемы в Бразилии?  

«Тут нет бандитизма». Мужчина из Бразилии женился на белоруске и остался здесь жить-4

Хосе Карлос Паула:  
Обычно босс-монстр. Зарплата плохая. Если ты хороший профессионал, 100 % босс скажет: «Суббота тоже, если не умираешь в субботу, в воскресенье тоже».  

«Тут нет бандитизма». Мужчина из Бразилии женился на белоруске и остался здесь жить-7

Мужчина сетует на низкий уровень жизни в Сан-Паулу и дороговизну на продукты и топливо. Но и это тоже еще цветочки.  

«Тут нет бандитизма». Мужчина из Бразилии женился на белоруске и остался здесь жить-10

Хосе Карлос Паула:  
Мне нравится, тут нет бандитизма. В Бразилии у нас большая проблема поэтому. Бандитизм 100 %. Наркотики. Ты не можешь купить новую машину, одежду, телефон. Бандит увидит – он убьет тебя.  

Будут работать «криптобабушки» и «криптодедушки». Вот какой проект иностранец планирует запустить в Беларуси. Читать здесь.  

# Иностранцы в Беларуси # общество # Хосе Карлос Паула # Оксана Семашко # Фотофакт

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