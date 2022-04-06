Построили снеговика на ж/д путях. Почему это могут приравнять к теракту и какое наказание грозит?

Новости Беларуси. Террор будет пресекаться жестко. Три человека задержаны за попытку повреждения железнодорожных путей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Против двоих, оказавших сопротивление, было применено огнестрельное оружие. Стоит отметить, что дозированную информацию об этом давали журналисты государственных СМИ, однако мятежные пропагандисты называли это враньем, всячески успокаивая паству, подстрекая к новым преступлениям. Но сегодня, 6 апреля, МВД Беларуси продемонстрировало видеодоказательства задержания. Это не единственные преступления на железной дороге – обо всем Григорий Азаренок в авторской рубрике «Тайные пружины политики 2.0».

Задержан по статье 309 за то, что вместе со своим другом прогуливались вдоль железнодорожных путей, слепили снеговика. То есть уже предварительно видели, как лежит глыба снега, решили достроить снеговика и посмотреть, как его собьет поезд.

Конкретно в тот момент мы полный отчет себе не отдавали. Но сейчас мы раскаиваемся.

– Особого смысла как такового и нет. Сделано это было ради забавы, ради интереса. Рассчитывали на то, что рядом железнодорожная станция «Лошица». Соответственно, поезд, который останавливается на этой станции, начинает движение и на небольшой скорости сбивает этого снеговика. Умысел был такой.

Григорий Азаренок, СТВ:

Эти персонажи решили прикольнуться – слепить снеговика на железной дороге перед пассажирским поездом. Просто так. В TikTok посмотрели. Взгляните на лица – ржут, даже оказавшись в милиции. Мне интересно – они же поступили в БНТУ, сдали ЦТ. Они бы стали нашей технической интеллигенцией.

Кирилл Щербатый, инженер безопасности движения Моторовагонного депо Минска:

Экстренное торможение было применено со скоростью 102 километра в час. В результате столкновения электропоезд получил повреждения. Была повреждена автосцепка, автосцепное устройство, один из самых ответственных и дорогих элементов состава, а также бампер поезда. Стоимость ущерба составляет более 2 000 рублей. Григорий Азаренок:

Но это, может, и немного. Только благодаря машинисту, который успел затормозить. А чем чреваты подобные приколы? Кирилл Щербатый:

При применении экстренного торможения определенный дискомфорт доставляется также и пассажирам, поскольку это резкая остановка состава, соответственно, пассажиры могут упасть или удариться о какие-то части поезда внутри салона.

Григорий Азаренок:

Дегенерат этого не понимает. У него есть свой мирок, где лайк – критерий жизни и успеха. Но теперь будет не смешно. Статья 309 Уголовного кодекса. До 10 лет тюрьмы. Все – зона. И никакого телефона. Хорошо поприкалывались? Интернет дарит дегенератам одно определенное чувство, которое их и подводит. Анонимности и безнаказанности. Студенты БНТУ, которые вместо учебников смотрят TikTok, даже не догадываются о техническом оснащении нашей милиции и железной дороги.

Геннадий Завацкий, первый заместитель начальника Минского отдела внутренних дел на транспорте:

В целях предупреждения любых противоправных действий в отношении железнодорожной транспортной инфраструктуры налажено тесное взаимодействие с минским отделением Белорусской железной дороги в вопросах своевременного информирования о таких фактах. Для оперативного реагирования и задержания причастных лиц. Активно используются возможности Центра видеонаблюдения ГУВД Мингорисполкома, куда выведены сигналы практически со всех камер, которыми оборудованы объекты железнодорожного транспорта. Григорий Азаренок:

Но это был снеговик. А вот вам и лавина.

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси – начальник криминальной милиции:

В ночь на 30 марта совместно с Комитетом государственной безопасности при поддержке СОБРа задержаны трое жителей Бобруйска 27-28 лет, причастные к уничтожению релейных шкафов сигнальной установки под Осиповичами. Аппаратура, обеспечивающая движение железнодорожных составов, взломана и сожжена ими 28 марта. Во время задержания террористы оказали активное сопротивление и попытались скрыться. Применено оружие на поражение. Один из преступников ранен и находится в лечебном учреждении. Другим оказана медпомощь на месте. Задержанные уже дают признательные показания, в том числе о своих кураторах из [формирование признано экстремистским – прим. ред.]. При силовой поддержке спецподразделения «Алмаз» уже 1 апреля задержан подозреваемый в аналогичном преступлении, совершенном в ночь с 24 на 25 марта в Борисовском районе (подробности далее).