«Применено оружие на поражение». Казакевич о задержании причастных к теракту на железной дороге

Новости Беларуси. В Беларуси задержали троих террористов, которые планировали крупную диверсию на железной дороге. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщили в МВД, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 марта трое жителей Бобруйска взломали и сожгли аппаратуру двух релейных шкафов сигнальной установки под Осиповичами. В ночь на 30 марта их задержали (подробнее здесь).

Как выяснилось, задержанные планировали еще один теракт. В автомобиле найдены радиостанции и специально изготовленное приспособление, предназначенное для крушения поездов. Еще один подозреваемый в причастности к железнодорожному терроризму задержан в Борисовском районе.

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси – начальник криминальной милиции:

Его поимка стала возможной во многом благодаря неравнодушным гражданам, сообщившим в милицию о подозрительном автомобиле, стоявшем на протяжении нескольких часов неподалеку от места совершения преступления. Террористом оказался 40-летний житель Минского района, ранее судимый за убийство с особой жестокостью. При задержании он также оказал активное сопротивление, применено оружие на поражение. Преступник тяжело ранен, находится в лечебном учреждении.