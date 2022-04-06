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Это, пожалуй, одна из самых больших групп за всё время. 110 человек побывали на экскурсии во Дворце Независимости

06 апреля 2022 16:35
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Новости Беларуси. Дворец Независимости снова открывает двери для экскурсий. 6 апреля его посетили магистранты Академии управления, молодежная делегация из Чаусов, а также участники форума организаций отрасли связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одна из самых больших групп, пожалуй, за все время проведения экскурсий – всего 110 человек.

Это, пожалуй, одна из самых больших групп за всё время. 110 человек побывали на экскурсии во Дворце Независимости-1

Участники посетили основные залы дворца, оранжерею и музей. Многих особенно впечатлил Зал торжественных церемоний. С этим помещением связаны знаковые события в истории современной Беларуси. Именно здесь в начале марта Александр Лукашенко в присутствии приглашенных гостей подписал решение конституционного референдума.

Это, пожалуй, одна из самых больших групп за всё время. 110 человек побывали на экскурсии во Дворце Независимости-4

Вероника Шпаковская, жительница Бобруйска:
В первую очередь меня впечатлил масштаб здания, масштаб работ, которые провели наши белорусские мастера. Очень красиво, величественно, достойно. И очень приятно видеть, что на каждом кусочке Дворца Независимости уделяется внимание именно белорусской государственности. Не только истории, но и современности.

Это, пожалуй, одна из самых больших групп за всё время. 110 человек побывали на экскурсии во Дворце Независимости-7

Самое статусное здание суверенной Беларуси – это два десятка залов, где проходят важнейшие встречи, саммиты и совещания. Цветовая гамма каждого из них подбиралась специально для создания нужной атмосферы.

Это, пожалуй, одна из самых больших групп за всё время. 110 человек побывали на экскурсии во Дворце Независимости-10

Ирэна Шикшнян, жительница Витебска:
Весь интерьер, дизайн, люстры – это все запоминающееся. Сколько бы ни читал в каких-то источниках, в интернете, в прессе нашей много пишут о дворце, но все равно побывать – это незабываемое впечатление, которое останется на долгое время. Приехав обратно на работу, в коллектив, будет чем поделиться. Это впечатление радостное.

Это, пожалуй, одна из самых больших групп за всё время. 110 человек побывали на экскурсии во Дворце Независимости-13

В доказательство слов – сотни фото из залов и кабинетов. Впрочем, двери Дворца Независимости открыты для всех. Достаточно подать заявку на экскурсию на официальном интернет-портале Президента. Там же есть возможность пройти виртуальный тур.

# Государственная социальная политика # общество # Вероника Шпаковская # Ирэна Шикшнян # Фотофакт

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