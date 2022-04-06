Азарёнок: «Змагары попытались устроить теракты на железной дороге, чтобы сошли составы с рельсов, чтобы погибли люди»

Новости Беларуси. Террор будет пресекаться жестко. Три человека задержаны за попытку повреждения железнодорожных путей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Против двоих, оказавших сопротивление, было применено огнестрельное оружие. Стоит отметить, что дозированную информацию об этом давали журналисты государственных СМИ, однако мятежные пропагандисты называли это враньем, всячески успокаивая паству, подстрекая к новым преступлениям. Но сегодня, 6 апреля, МВД Беларуси продемонстрировало видеодоказательства задержания. Это не единственные преступления на железной дороге – обо всем Григорий Азаренок в авторской рубрике «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Согласно Марксу, революционные движения осуществляет передовой класс. То буржуазия, то пролетариат. У современных социальных потрясений, именуемых цветные мятежи, тоже есть свой передовой класс – дегенераты. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». Термин вполне себе психиатрический, никакого оскорбления здесь нет. Энциклопедия поясняет – человек с признаками деградации, вырождения, ослабления функций мозга, практически не способный к социализации. И современный мир наплодил их уже столько, что они пробуют переустроить социум под себя. Они требуют государства дегенератов. Их идеология – это элементарные функции организма – ржать, жрать и хохотать. Чем примитивнее, тем лучше.

Зарегался в Twitter как простой, стандартный человек, который там просто читал новости. Мне понравилось, что можно там писать какие-то приколы. Есть ограничения на символы, которых раньше было 120, сейчас – 240. То есть нет этого, что тебе надо писать полотно. Григорий Азаренок, СТВ:

Правильно. Именно соцсети и формируют у нас особый тип – дегенарат-змагар, подвид свядомых. Особая примета – абсолютно наплевательское отношение к окружающему – народу, обществу, государству. Эти персонажи решили прикольнуться – слепить снеговика на железной дороге перед пассажирским поездом. Просто так. В TikTok посмотрели. Взгляните на лица – ржут, даже оказавшись в милиции. Мне интересно – они же поступили в БНТУ, сдали ЦТ. Они бы стали нашей технической интеллигенцией. Подробности здесь.

Григорий Азаренок:

Что, Светка, [...], что, Азаров, [...], как вам новости сегодняшние? Доперамаглись? Два трехсотых. Ваши змагары попытались устроить теракты на железной дороге, чтобы сошли составы с рельсов, чтобы погибли люди. Правоохранители открыли огонь. Подробности смотрите в видеоматериале. – Приехали.

– Для чего?

– Завезти.

– Что завести?

– *****.

– В Осиповичах ваша работа? И что вы должны были сделать?

– Должны были эти ящики сжечь.

– Вы знаете причину вашего задержания?

– Нет.

– Не догадываетесь?

– Уже догадываюсь.

– Какая?

– Что они там что-то где-то ломали.

– Они вам что-нибудь рассказывали? Откровенно и честно говорите.

– Честно, не знаю, не в курсе. Знал бы, я бы лучше дома с женой сидел. Григорий Азаренок:

Непосредственно после задержания в автомобиле подозреваемых обнаружены радиостанции и специально изготовленное устройство для «схода с рельс». А хоть у одной [...], типа сандаля, есть хоть капля мозгов, чтобы одуплить, что такое составы? Там ходят товарняки с опасными грузами. Как же повезло [им – прим. ред.], что их «затрехсотили». А представьте, получилось бы. И природная катастрофа, смертельно больные дети. И что сделали бы матери с этими горе-террористами? А теперь ответят по закону – вплоть до высшей меры.