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«Устанавливаются раздевалки, теневые навесы». В Минской области уже начали готовить пляжи к купальному сезону

06 апреля 2022 16:29
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Новости Беларуси. В Минской области ведется подготовка зон отдыха к купальному сезону. Коммунальщики занимаются благоустройством и очисткой территории, обновляют оборудование и малые архитектурные формы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Устанавливаются раздевалки, теневые навесы». В Минской области уже начали готовить пляжи к купальному сезону-1

Только в Смолевичском районе насчитывается три пляжа. Работы на них уже в самом разгаре. Так, возле пляжа Смолевичского водохранилища обустроили парк и спортивную зону. Здесь есть скамейки, зонтики, душевые и кабинки для переодевания. Плюс детские игровые площадки. С наступлением купального сезона на пляжах будут ежедневно дежурить сотрудники ОСВОДа.

«Устанавливаются раздевалки, теневые навесы». В Минской области уже начали готовить пляжи к купальному сезону-4

Алексей Грушевский, заместитель директора КУП «Смолевичское ЖКХ»:
Проводится анализ на качество воды, также проводится обследование акватории, то есть дна самого озера на посторонние предметы, камни, это все чистится и подготавливается. Также готовятся работы по благоустройству прибереговых территорий: устанавливаются раздевалки, теневые навесы, контейнеры – чтобы все способствовало санитарному состоянию.

«Устанавливаются раздевалки, теневые навесы». В Минской области уже начали готовить пляжи к купальному сезону-7

За 2021 год только Смолевичское водохранилище посетили около 20 тысяч человек. 100-процентная готовность пляжей назначена на 1 мая.

# Социальная инфраструктура # общество # Фотофакт

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