«Устанавливаются раздевалки, теневые навесы». В Минской области уже начали готовить пляжи к купальному сезону

Новости Беларуси. В Минской области ведется подготовка зон отдыха к купальному сезону. Коммунальщики занимаются благоустройством и очисткой территории, обновляют оборудование и малые архитектурные формы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Только в Смолевичском районе насчитывается три пляжа. Работы на них уже в самом разгаре. Так, возле пляжа Смолевичского водохранилища обустроили парк и спортивную зону. Здесь есть скамейки, зонтики, душевые и кабинки для переодевания. Плюс детские игровые площадки. С наступлением купального сезона на пляжах будут ежедневно дежурить сотрудники ОСВОДа.

Алексей Грушевский, заместитель директора КУП «Смолевичское ЖКХ»:

Проводится анализ на качество воды, также проводится обследование акватории, то есть дна самого озера на посторонние предметы, камни, это все чистится и подготавливается. Также готовятся работы по благоустройству прибереговых территорий: устанавливаются раздевалки, теневые навесы, контейнеры – чтобы все способствовало санитарному состоянию.