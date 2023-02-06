Посол Турции: Беларусь для нас – настоящий друг, который помогает переживать все эти тяготы

Землетрясение с эпицентром в Турции дало о себе знать в 16 странах. В Беларуси с болью в сердце восприняли все, что натворила стихия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 6 февраля, в Минске люди в знак скорби и сопереживания идут к посольствам Турции и Сирии. В молчаливом и задумчивом поклоне они оставляют розы и гвоздики у спонтанного мемориала. Зажигают лампадки, выражая соболезнования в связи с землетрясением, унесшим множество жизней. Подробности.

Посол Турции назвал масштаб разрушений, которые принесло землетрясение, небывалым. Разобраться с последствиями не удастся и за несколько недель, на это могут уйти месяцы. Потому сегодня особенно важна международная поддержка и помощь.

Мустафа Озджан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси:

Нам известно, что белорусская сторона готовится оказать содействие, ведется работа по отправке команды, которая поможет минимизировать последствия катастрофы. И я выражаю признательность народу Беларуси за солидарность в это сложное время. Ваше присутствие по-своему облегчает наши страдания и переживания. Беларусь для нас – настоящий друг. Друг, присутствие которого помогает переживать все эти тяготы.