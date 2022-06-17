Сделать образ свежим и молодым. Как стильно выглядеть женщине в возрасте?

Людей, которые довольны абсолютно всем, катастрофически мало. Всегда хочется чего-то большего, но зачастую мы просто боимся сделать первый шаг. О том, нужны ли человеку кардинальные перемены и как безболезненно развернуть вектор судьбы в другую сторону, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Елена Андреева, стилист-имиджмейкер:

Нет, классика – это то, что мы все умеем. Это передалось от наших мам, наверное, даже из тех фильмов советских времен. Поэтому женщины за 30 это очень хорошо умеют делать. То есть классика – тут ничего составлять не надо. Именно, когда нужно миксовать стили и подать образ современным, сделать интересным: где-то будет чуть-чуть классики, чуть-чуть романтизма, может быть, вместо романтизма спорт – это мы делать не умеем. Поэтому за этим и обращаются. У меня как раз даже тема есть, которая так и называется: как сделать образ свежим, стильным и молодым для женщин после 40-ка. Потому что костюмы: пиджак с юбкой – это избитая тема, которая всем надоела. Но мы их продолжаем покупать, носить именно с блузкой. Вспоминаю сразу фильм «Служебный роман»: коричневый костюм с голубой блузой – это мы все умеем.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Еще и прекрасный цвет, который это все сопровождает. Что бы вы посоветовали женщинам в возрасте? Сейчас немало тех, кто не боится молодеть, делает это даже как-то очень чрезмерно, наверное, очень смело. Уже становятся похожи на фриков даже в некотором смысле. Что бы вы посоветовали именно возрастным?