«Профессионализм нарабатывается годами». В каких случаях стоит поменять работу после пяти лет на одном месте?

Татьяна Савчик , ведущая ток-шоу: Что вы думаете о мнении психологов, экспертов по поводу пяти лет. Пять лет на одном месте, а дальше лучше менять. Вы тоже так считаете?

Людей, которые довольны абсолютно всем, катастрофически мало. Всегда хочется чего-то большего, но зачастую мы просто боимся сделать первый шаг. О том, нужны ли человеку кардинальные перемены и как безболезненно развернуть вектор судьбы в другую сторону, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Евгения Даркович, психолог, коуч:

Я думаю, что, когда человек на своем месте, может проработать и всю жизнь. Но вопрос в том, насколько он растет в этой сфере. То есть может быть это учитель начальных классов, но он соглашается на какие-то условия, постоянно совершенствуется, востребован. Получает какие-то положительные отзывы от того, с кем он занимается. Тогда это действительно ценится. Поэтому, мне кажется, все зависит от того, насколько человек любит свое дело, востребован. От этого зависит.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Хорошо, любовь к делу. А если брать конкретную профессию? Мне кажется, например, если брать медицину, тот же самый хирург – опыт надо приобретать десятилетиями. Тут не зависит от того, какой человек. Профессионализм нарабатывается годами. Мне кажется, когда в эту сферу придет человек, который годик там, годик там – его не слишком охотно примут на работу. Пускай, у него будет образование даже.

Евгения Даркович:

Да, безусловно.