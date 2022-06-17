Благоустройство дворов и проблемы капитального ремонта. Обсудили эти вопросы с замгендиректора минского ЖКХ

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Сергей Шуманский, ведущий:

По состоянию на 1 июня в столице уже обновили около 350 дворовых территорий. Минск украсили свыше 37 000 деревьев и примерно 120 000 кустарников, появились и новые декоративные композиции, началось обустройство газонов. На современном этапе развития большого города одного озеленения или поверхностного обновления порой недостаточно. Рано или поздно возникает острая необходимость в полной модернизации устаревших застроек. Причины здесь не только в архаичности, но и в несоответствии нормативным документам. Как совместить рационализм, современные требования и комфорт при благоустройстве дворовых территорий, чтобы еще и все остались довольны? Поговорим с заместителем генерального директора Минского городского жилищного хозяйства Анастасией Воробьевой. Что такое благоустройство дворовых территорий и что оно в себя включает?

Сергей Шуманский:

Что под собой подразумевает термин «благоустройство дворовых территорий»? Кто инициирует это благоустройство? Что оно под собой подразумевает?

Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Что касается капитального ремонта дворовых территорий, это подразумевает восстановление технических характеристик элементов внешнего благоустройства, утраченных в процессе их эксплуатации. Поэтому выполняются работы по капитальному ремонту дворовых территорий. Объекты, которые включаются в план капитального ремонта, определяются по результатам обследования элементов благоустройства, на предмет их технического состояния с учетом длительности срока эксплуатации. И обращения граждан, если такие поступают. Объекты включаются в план капитального ремонта. Данные работы выполняются в соответствии с законодательством на основании разработанных проектно-сметных документаций. В обязательном порядке проектная документация проходит государственную экспертизу, по проекту нужно получить положительное заключение государственной экспертизы. Сергей Шуманский:

Сегодня сколько дворовых территорий должны до конца года пройти это благоустройство или ремонт? Анастасия Воробьева:

Если говорить о капитальном ремонте дворовых территорий, то в этом году планируется капитально отремонтировать 14 дворовых территорий.

Сергей Шуманский:

Под ремонтом подразумевается полная реконструкция? Анастасия Воробьева:

В первую очередь это ремонт существующего благоустройства, но он капитальный, то есть он предусматривает, как правило, полную замену всех усовершенствованных покрытий на дворовых территориях. Это что касается пешеходных связей, дворовых проездов. Замену детского игрового и спортивного оборудования. Ремонт контейнерных площадок, если они есть на дворовой территории. Также восстановление поврежденных газонов, озеленение дворовых территорий. Если требуется устройство пешеходных тротуаров, есть дома старых застроек, где тротуары вдоль домов просто отсутствуют, то проектом предусматривается устройство тротуаров вдоль домов, а также устройство пешеходных связей в местах протопов. Там, где есть необходимость, она определена при обследовании. Также при капитальном ремонте придворовых территорий при необходимости предусматривается устройство велогаражей и создание безбарьерной среды для физически ослабленных лиц. Сергей Шуманский:

Вы сказали 14 дворов. А я так понимаю, что дворы на Нахимова в эти 14 тоже входят. Из той информации, которая есть у вас, что там за проблема? С чем она возникла? Я знаю, что к вам тоже обращались эти жильцы, с чем они к вам приходили?

Анастасия Воробьева:

Проблема по мнению жителей, но вместе с тем дворовая территория жилых домов 4,6,8,10 по улице Нахимова, проект на капитальный ремонт двора был разработан еще в 2018 году. С инициативой разработки этого проекта выступали жители этого дома. Они обращались неоднократно в администрацию района с требованием обустроить пешеходный тротуар вдоль домов, потому что либо он отсутствует, либо частично организован, но по нему передвигаться невозможно из-за приямков. Поэтому было принято решение в первую очередь проектом на капитальный ремонт этих домов предусмотреть устройство пешеходного тротуара. В связи с этим был разработан проект. Проект в 2019 году прошел государственную экспертизу. Получено было положительное заключение. Но с учетом того, что выполнение строительных работ не было до текущего года обеспечено финансированием, работы там не выполнялись. В этом году предусмотрено финансирование на реализацию этого проекта, учитывая, что по законодательству необходимо пройти повторную экспертизу, потому что прошли сроки положительного заключения. Сейчас данный проект находится на повторной экспертизе. Что не устраивает жителей? Тут субъективное мнение. Потому что, как я уже сказала, в 2018 году люди просили пешеходные связи, просили осовременить двор, потому что благоустройство было выполнено при застройке этих домов, а они 53-55 года постройки. Прошло время, жители домов поменялись, теперь они не хотят современный двор, они не хотят тротуары, не хотят современную детскую площадку с резиновым покрытием. Они против смещения дворового проезда, потому что если делать тротуар, то, соответственно, сузится дворовой проезд, немного его надо сместить, чтобы могли разъехаться машины. Вот с такими вопросами обратились жители двора. Что могут сделать жильцы для благоустройства придомовых территорий?

Сергей Шуманский:

При таком благоустройстве дворов, ремонтах дворовых территорий нужны ли подписи и согласия жильцов? Анастасия Воробьева:

В соответствии с нормами действующего законодательства, проекты на капитальный ремонт дворовых территорий, благоустройство дворовых территорий по жилым домам, которые эксплуатируются, не подлежат общественным обсуждениям. Соответственно, получение подписи жителей для выполнения тех или иных работ по благоустройству не требуется. Сергей Шуманский:

При этом благоустройстве страдает какая-то часть зеленых насаждений, в частности будет срезаться какая-то часть деревьев. Как с этим быть: и не навредить, и осовременить, сделать хорошо всем?

Анастасия Воробьева:

Хотела бы сказать, что в первую очередь при разработке проектов на капитальный ремонт дворовых территорий они разрабатываются с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений, обязательно с учетом дополнительного озеленения посадки деревьев, кустарников, если надо цветников. Когда проводится дополнительное обследование дворовой территории перед разработкой проекта, в том числе обследуются зеленые насаждения на предмет их качественного состояния. Если проектная организация усмотрит, что деревья находятся в ненадлежащем состоянии, то снос этих деревьев может быть предусмотрен в проектной документации. Если сносятся здоровые деревья, то предусмотрены компенсационные посадки, но эти посадки не обязательно должны выполняться именно на той дворовой территории, где производился снос деревьев. Они выполняются на территории Минска. Но если есть необходимость в озеленении, несмотря на то, что капитальный ремонт или текущий, ежегодно проводятся в Минске мероприятия по озеленению дворов, с участием населения в период проведения весенних и осенних месячников, достаточно активно жители принимают участие в озеленении дворовых территорий. Поэтому здесь никакой проблемы не может быть в части того, что если необходимо посадить деревья, кто-то откажется оказать такую помощь. Сергей Шуманский:

Сами жильцы могут высаживать деревья в дворовых территориях? Анастасия Воробьева:

Конечно, могут. Мы всегда призываем и просим активно участвовать в этих мероприятиях, но вместе с тем необходимо не забывать, что есть нормы посадки зеленых насаждений, нормы удаленности от фасадов жилых домов, от подземных коммуникаций, пешеходных связей. То есть прежде чем житель захочет посадить зеленое насаждение, надо согласовать предполагаемое место посадки в эксплуатирующей организации, чтобы не посадить, например, на подземной коммуникации. Тогда дерево будет подлежать сносу. Какие частые проблемы возникают у работников жилищного хозяйства?