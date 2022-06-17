«Постоянно жалуются на низкую зарплату». Почему не все люди, недовольные своей работой, готовы её поменять?

Людей, которые довольны абсолютно всем, катастрофически мало. Всегда хочется чего-то большего, но зачастую мы просто боимся сделать первый шаг. О том, нужны ли человеку кардинальные перемены и как безболезненно развернуть вектор судьбы в другую сторону, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

У меня есть много знакомых, которые постоянно жалуются на низкую зарплату, неинтересную работу. Говорят, что они не видят себя на этом месте. Но при этом, когда я говорю: «Так меняй, найди что-то другое» – они говорят: «Как это я поменяю? Вдруг там еще хуже будет? А тут стабильно, хорошее место. Куда я пойду?» У меня складывается впечатление, что, наверное, какие-то проблемы с этими людьми, потому что тебя все устраивает. Я говорю: «Ты не хочешь выходить из зоны комфорта, тебя все устраивает. Если тебя все устраивает, зачем ты жалуешься? Если жалуешься – что-то меняй». Как быть в этой ситуации?