«Постоянно жалуются на низкую зарплату». Почему не все люди, недовольные своей работой, готовы её поменять?
Людей, которые довольны абсолютно всем, катастрофически мало. Всегда хочется чего-то большего, но зачастую мы просто боимся сделать первый шаг. О том, нужны ли человеку кардинальные перемены и как безболезненно развернуть вектор судьбы в другую сторону, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
У меня есть много знакомых, которые постоянно жалуются на низкую зарплату, неинтересную работу. Говорят, что они не видят себя на этом месте. Но при этом, когда я говорю: «Так меняй, найди что-то другое» – они говорят: «Как это я поменяю? Вдруг там еще хуже будет? А тут стабильно, хорошее место. Куда я пойду?» У меня складывается впечатление, что, наверное, какие-то проблемы с этими людьми, потому что тебя все устраивает. Я говорю: «Ты не хочешь выходить из зоны комфорта, тебя все устраивает. Если тебя все устраивает, зачем ты жалуешься? Если жалуешься – что-то меняй». Как быть в этой ситуации?
Евгения Даркович, психолог, коуч:
Дело в том, что самый основной пункт, наверное, в этапе перемен – это ответственность. К сожалению, не все люди хотят брать ответственность за себя и свою жизнь. Позиция жертвы, когда есть вторичная выгода. Чаще всего тем людям, которые говорят о том, что хотят что-то поменять в своей жизни, но не меняют, выгодно быть в позиции жертвы. Если они придут когда-нибудь к психологу и поисследуют свою жизнь, конечно же, мы с таким клиентом всегда найдем эту вторичную выгоду.
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