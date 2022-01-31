Освобождал Украину, Молдову. Единственному Герою Советского Союза, который живёт в Беларуси, исполнилось 98 лет

В Великую Отечественную войну Иван Ильич воевал в пехоте, освобождал Украину, Молдову, Польшу. Несколько раз был ранен. «Золотую Звезду» получил за бой в январе 1945-го, когда его рота отбила семь атак противника. Солдаты Кустова переправились по хрупкому льду через Пилицу, захватили и удерживали до подхода всего полка плацдарм на западном берегу реки. На личном счету командира – 25 взятых в плен и десятки убитых солдат немецкой армии. В послевоенные годы фронтовик постоянно в строю. У него с супругой трое внуков и пятеро правнуков.