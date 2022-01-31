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Освобождал Украину, Молдову. Единственному Герою Советского Союза, который живёт в Беларуси, исполнилось 98 лет

31 января 2022 11:22
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Новости Беларуси. Старейшему Герою Советского Союза, полковнику Ивану Кустову исполнилось 98 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Освобождал Украину, Молдову. Единственному Герою Советского Союза, который живёт в Беларуси, исполнилось 98 лет-1

В Великую Отечественную войну Иван Ильич воевал в пехоте, освобождал Украину, Молдову, Польшу. Несколько раз был ранен. «Золотую Звезду» получил за бой в январе 1945-го, когда его рота отбила семь атак противника. Солдаты Кустова переправились по хрупкому льду через Пилицу, захватили и удерживали до подхода всего полка плацдарм на западном берегу реки. На личном счету командира – 25 взятых в плен и десятки убитых солдат немецкой армии. В послевоенные годы фронтовик постоянно в строю. У него с супругой трое внуков и пятеро правнуков.  

Освобождал Украину, Молдову. Единственному Герою Советского Союза, который живёт в Беларуси, исполнилось 98 лет-4

Иван Ильич Кустов – единственный Герой Советского Союза, который сейчас живет в Беларуси. К сожалению, истинные очевидцы и участники войны со временем покидают нас. Поэтому в нашей стране всем ветеранам уделяется особое внимание.  

# Великая Отечественная война # общество # Иван Кустов # Фотофакт

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