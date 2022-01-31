Как правильно обозначить границы земельного участка в начале строительства и сколько это стоит?

Любое строительство – будь это собственный дом или атомная электростанция – должно начинаться не с заливки фундамента, как многие привыкли считать, а с отвода земельного участка.

Павел Абрагимович, главный инженер Республиканского унитарного предприятия «Проектный институт Белгипрозем»:

Установление границ – это завершающая часть землеустроительных работ, которая подразумевает установление и закрепление на местности отведенных границ земельного участка межевыми знаками. Если вы хотите приобрести участок для строительства дома либо для ведения личного подсобного хозяйства, вам необходимо обратиться в местный исполнительный комитет с заявлением.

Павел Абрагимович:

Заявление местным исполнительным комитетом рассматривается пять рабочих дней, после принятия положительного решения готовится поручение, и уже на основании этого поручения организация по землеустройству в трехдневный срок готовит договор на выполнение землеустроительных работ, и в течение 30 рабочих дней подготавливает материалы для принятия решения о предоставлении земельного участка гражданину.

Сегодня стоимость такой процедуры оценивается в 431 рубль 63 копейки. Специалист предприятия выезжает на местность, выполняет необходимые измерения и устанавливает межевые знаки по границе земельного участка. Для граждан, у которых земельный участок уже находится в пользовании, такая процедура обойдется дешевле.

Павел Абрагимович:

Здесь выполняются работы только по установлению границ, и стоит она 198 рублей 64 копейки. Данные работы также выполняются нашим предприятием в срок до 15 рабочих дней. Установление границ земельного участка выполняется единожды и производится регистрация данных границ в ЕГРН. Предупрежден – значит, вооружен. На этой почве часто возникают конфликты между соседями. Установление границ своего участка поможет избежать проблем в будущем.

Павел Абрагимович:

Установление границ, фиксированных на местности, гарантирует землепользователю, что он безошибочно установит ограждения по периметру своего земельного участка, разместит объекты строительства. Также это избавит его от земельных споров со смежными землепользователями. В случае утери межевых знаков всегда можно заказать восстановление данной границы, эту услугу также предоставляет наше предприятие.