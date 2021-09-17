«Постараемся сделать шоу просто незабываемым». Вот что говорит команда СТВ о концерте в Свислочи

Новости Беларуси. Телеканал СТВ подготовил большой концерт звезд белорусской эстрады в городке на западе Беларуси – Свислочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Телеканал СТВ подготовил большой концерт звезд белорусской эстрады в городке на западе Беларуси – Свислочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Галина Буро, корреспондент:
Популярные исполнители, любимые песни и большая дискотека – все это увидят зрители концерта в 19:00. Телеверсию покажут 17 сентября сразу после большого информационного канала на СТВ, в 20:45.
«Поставили несколько сотен приборов светового оборудования». Как идёт подготовка к праздничному концерту СТВ в Свислочи? Читайте здесь.
В звездном списке исполнителей Елена Гришанова, «Галасы ЗМеста», «Верасы», Шир, Гюнешь и Светлана Агарвал. Ведущими станут узнаваемые лица телеканала СТВ – Дмитрий Потапович и Ольга Шерснева.
Жительница Свислочи о концерте СТВ: рады, что стали свидетелем такого грандиозного события. Подробнее здесь.
В центе города развернут фудкорты и широкую торговлю. А с полдевятого вечера – дискотека с «Альфа Радио».
Анастасия Савицкая, директор дирекции специальных проектов СТВ:
Вся съемочная группа в полном составе уже приехала в Свислочь. Нас встречают очень тепло. Вот, уже остались считанные минуты до начала репетиции, все артисты уже на месте. Поэтому готовимся.
Репетируют не только звезды эстрады, но и зрители, которые сегодня придут на наш концерт. Они повторяют любимые песни. Ну а мы, в свою очередь, постараемся сделать шоу просто незабываемым.