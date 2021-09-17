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«Постараемся сделать шоу просто незабываемым». Вот что говорит команда СТВ о концерте в Свислочи

17 сентября 2021 14:53
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Новости Беларуси. Телеканал СТВ подготовил большой концерт звезд белорусской эстрады в городке на западе Беларуси – Свислочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Постараемся сделать шоу просто незабываемым». Вот что говорит команда СТВ о концерте в Свислочи-1

Галина Буро, корреспондент: 
Популярные исполнители, любимые песни и большая дискотека – все это увидят зрители концерта в 19:00. Телеверсию покажут 17 сентября сразу после большого информационного канала на СТВ, в 20:45.

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«Постараемся сделать шоу просто незабываемым». Вот что говорит команда СТВ о концерте в Свислочи-4

В звездном списке исполнителей Елена Гришанова, «Галасы ЗМеста», «Верасы», Шир, Гюнешь и Светлана Агарвал. Ведущими станут узнаваемые лица телеканала СТВ – Дмитрий Потапович и Ольга Шерснева. 

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В центе города развернут фудкорты и широкую торговлю. А с полдевятого вечера – дискотека с «Альфа Радио». 

«Постараемся сделать шоу просто незабываемым». Вот что говорит команда СТВ о концерте в Свислочи-7

Анастасия Савицкая, директор дирекции специальных проектов СТВ:
Вся съемочная группа в полном составе уже приехала в Свислочь. Нас встречают очень тепло. Вот, уже остались считанные минуты до начала репетиции, все артисты уже на месте. Поэтому готовимся.

Репетируют не только звезды эстрады, но и зрители, которые сегодня придут на наш концерт. Они повторяют любимые песни. Ну а мы, в свою очередь, постараемся сделать шоу просто незабываемым.

# Год народного единства # общество # Анастасия Савицкая # Галина Буро # Елена Гришанова # «Верасы» # Шир # Гюнешь # Светлана Агарвал # Дмитрий Потапович # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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