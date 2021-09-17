«Постараемся сделать шоу просто незабываемым». Вот что говорит команда СТВ о концерте в Свислочи

«Поставили несколько сотен приборов светового оборудования». Как идёт подготовка к праздничному концерту СТВ в Свислочи? Читайте здесь .

Галина Буро, корреспондент: Популярные исполнители, любимые песни и большая дискотека – все это увидят зрители концерта в 19:00. Телеверсию покажут 17 сентября сразу после большого информационного канала на СТВ, в 20:45.

В центе города развернут фудкорты и широкую торговлю. А с полдевятого вечера – дискотека с «Альфа Радио».

Анастасия Савицкая, директор дирекции специальных проектов СТВ:

Вся съемочная группа в полном составе уже приехала в Свислочь. Нас встречают очень тепло. Вот, уже остались считанные минуты до начала репетиции, все артисты уже на месте. Поэтому готовимся.

Репетируют не только звезды эстрады, но и зрители, которые сегодня придут на наш концерт. Они повторяют любимые песни. Ну а мы, в свою очередь, постараемся сделать шоу просто незабываемым.