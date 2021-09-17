Там есть и личные вещи пограничников. Что посмотреть в тимковичском музее 17-го Краснознамённого погранотряда?

Новости Беларуси. В честь Дня народного единства в Тимковичской средней школе имени Кузьмы Чорного после реставрации открылся музей, посвященный 17-му Краснознаменному Тимковичскому пограничному отряду, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Помощь в его создании оказал Государственный пограничный комитет Беларуси.

Здесь представлено более 230 экспонатов. Это документальные материалы, личные вещи пограничников. В рамках национального праздника в музее прошли тематические экскурсии, лекции и диалоговая площадка.

Наталья Наркевич, педагог-организатор Тимковичской средней школы имени Кузьмы Чорного:

Для нас, жителей Тимкович, это очень символично, потому что именно в местечке Тимковичи до 1939 года находился пограничный отряд. Этот отряд охранял участок границы между Восточной и Западной Беларусью до 1939 года, и именно 17 сентября 1939 года прошло воссоединение Западной и Восточной Беларуси.