«Поставили несколько сотен приборов светового оборудования». Как идёт подготовка к праздничному концерту СТВ в Свислочи?

Новости Беларуси. 17 сентября белорусы впервые отметят государственный праздник, который призван сплотить людей в очень непростое для них время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Телеканал СТВ в День народного единства отправляется на запад страны, в городок Свислочь, где мы проведем большой концерт. 16 сентября там кипит работа: идет монтаж сцены, настройка аппаратуры. Ведь будет еще и телеверсия концерта. Галина Буро передает из Свислочи.

Галина Буро, корреспондент:

Сутки до большого праздника. В центре города вовсю кипит работа – появилась огромная сцена. Принарядился к празднику и сам город Свислочь, в том числе и улица 17 Сентября, по которой в 1939 году шла Красная армия, а местные жители с цветами встречали освободителей.

Кстати, на улице 17 Сентября расположена уникальная аллея, можно сказать, единства. На ней памятники разным, на первый взгляд, несовместимым историческим персонам, в том числе и единственные в стране памятники и Калиновскому, и Сталину. Потому неслучайно, что именно в таком толерантном городе наш канал решил устроить концерт в честь Дня народного единства.

В Свислочь уже приехала передвижная телевизионная станция СТВ с группой трансляции. Сейчас идет наладка оборудования и подготовка к съемке праздника.

Дмитрий Травин, заведующий отделом телеоператоров СТВ:

Соорудили огромную сцену, поставили несколько сотен приборов светового оборудования, поставили почти десяток камер, чтобы осветить и показать весь праздник народного единства.

Итак, на сцене выступят популярные исполнители нашей страны: Елена Гришанова, «Галасы ЗМеста», «Верасы», Шир, Гюнешь и Светлана Агарвал. От музыкальных новинок до всеми любимых песен. Начало концерта в 19:00. Ведущими станут узнаваемые лица телеканала СТВ – Дмитрий Потапович и Ольга Шерснева. А с 20:30 – сюрприз – дискотека с «Альфа Радио». «Это хороший подарок». Мнение жителей Свислочи о концерте СТВ в День народного единства (подробнее здесь).

Для тех, кто в этот день не сможет присоединиться лично к празднику, будет подготовлена телеверсия концерта. Она выйдет в эфир 17 сентября в 20:45 на СТВ. Генеральный партнер показа – Волковысское ОАО «Беллакт».

Наталья Ходкевич, руководитель управления маркетинга и развития Волковысского ОАО «Беллакт»:

В этом году наша страна впервые отмечает день народного единства. Хоть это и достаточно новый праздничный день, но он уже олицетворяет объединение, мир, добро. И мы как генеральный партнер этого праздничного концерта, приуроченного к этому празднику, безусловно, рады быть частью этого праздника – это символ единства, согласия. Считаю, что в этом году 17 сентября – это будет как новый виток, начало новой традиции.