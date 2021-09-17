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Жительница Свислочи о концерте СТВ: рады, что стали свидетелем такого грандиозного события

17 сентября 2021 14:53
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Новости Беларуси. День народного единства 17 сентября отмечают во всех уголках страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жительница Свислочи о концерте СТВ: рады, что стали свидетелем такого грандиозного события-1

Галина Буро, корреспондент:
Центральная площадь в Свислочи уже превратилась в большую концертную площадку. Здесь установлено несколько сотен приборов светового оборудования и почти десяток телекамер.

«Постараемся сделать шоу просто незабываемым». Что говорит команда СТВ о концерте в Свислочи, читайте здесь.

Прохожие с любопытством останавливаются, делают фото на память – равнодушным не остается никто, ведь это большое событие для Свислочи – такой концерт от СТВ.

Жительница Свислочи о концерте СТВ: рады, что стали свидетелем такого грандиозного события-4

Конечно же, мы очень рады, что именно мы стали свидетелем такого грандиозного события. Мы с нетерпением ждем гостей в нашем городе. Это безумно приятно.

# Год народного единства # общество # Галина Буро # Фотофакт

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