Жительница Свислочи о концерте СТВ: рады, что стали свидетелем такого грандиозного события

Новости Беларуси. День народного единства 17 сентября отмечают во всех уголках страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Буро, корреспондент:

Центральная площадь в Свислочи уже превратилась в большую концертную площадку. Здесь установлено несколько сотен приборов светового оборудования и почти десяток телекамер.

«Постараемся сделать шоу просто незабываемым». Что говорит команда СТВ о концерте в Свислочи, читайте здесь.

Прохожие с любопытством останавливаются, делают фото на память – равнодушным не остается никто, ведь это большое событие для Свислочи – такой концерт от СТВ.