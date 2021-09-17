Чемоданова: все мы – большая семья, а когда в семье царит добро и понимание, то и на земле белорусской будет мирное время

17 сентября здесь почетные гости – это матери курсантов. Для женщин организовали экскурсию по Академии МВД. На встрече также присутствовали представители Белорусского союза женщин, МВД и Свято-Успенского Жировичского монастыря. Вместе говорили о пути развития Беларуси как сильного независимого государства.

Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси:

Все мы – одна большая семья. А когда в семье царит мир, добро и понимание, то и на нашей земле белорусской, конечно, будет мирное время, будет мирное небо над нашей головой.