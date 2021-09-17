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Чемоданова: все мы – большая семья, а когда в семье царит добро и понимание, то и на земле белорусской будет мирное время

17 сентября 2021 14:21
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Новости Беларуси. Ко Дню народного единства прошло чествование курсантов Академии МВД, наградили и победителей конкурса плакатов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Чемоданова: все мы – большая семья, а когда в семье царит добро и понимание, то и на земле белорусской будет мирное время-1

17 сентября здесь почетные гости – это матери курсантов. Для женщин организовали экскурсию по Академии МВД. На встрече также присутствовали представители Белорусского союза женщин, МВД и Свято-Успенского Жировичского монастыря. Вместе говорили о пути развития Беларуси как сильного независимого государства.

Чемоданова: все мы – большая семья, а когда в семье царит добро и понимание, то и на земле белорусской будет мирное время-4

Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси:
Все мы одна большая семья. А когда в семье царит мир, добро и понимание, то и на нашей земле белорусской, конечно, будет мирное время, будет мирное небо над нашей головой.

# Год народного единства # общество # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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