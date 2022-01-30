Посол Беларуси в Швеции: сделаем всё, чтобы посылы, с которыми выступил Президент, чётко дошли и были правильно восприняты

Новости Беларуси. Послание Президента – навигатор не только в отношениях с Украиной, но и другими соседями и странами дальней дуги. Общий посыл – мы выступаем за конструктивные отношения, готовы к диалогу, но только на равных, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
Если с этим кто-то не согласен, с мечом не пойдем, это не в наших правилах, но ответ будет соразмерным. Эти тезисы стали проводником в сложных перипетиях геополитики и для наших дипломатов. Они тоже, несмотря на разницу во времени, следили за Посланием.
Дмитрий Мирончик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Швеции:
Знаю, что наши коллеги, зарубежные дипломаты с особым вниманием относятся к таким выступлениям главы белорусского государства. В особенности сейчас, когда на повестке столь остро стоят вопросы войны и мира, вопросы спокойствия в нашем общем регионе. Мы сделаем все необходимое, чтобы те посылы, с которыми выступил Президент, четко дошли и были правильно восприняты нашими зарубежными коллегами. Будь то по вопросам войны и мира в Европе, будь то по вопросам конституционных преобразований в нашей стране, будь то по вопросам тех принципов, на которых мы готовы и заинтересованы выстраивать взаимовыгодные, равноправные отношения с нашими зарубежными партнерами.
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