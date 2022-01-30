Посол Беларуси в Швеции: сделаем всё, чтобы посылы, с которыми выступил Президент, чётко дошли и были правильно восприняты

Новости Беларуси. Послание Президента – навигатор не только в отношениях с Украиной, но и другими соседями и странами дальней дуги. Общий посыл – мы выступаем за конструктивные отношения, готовы к диалогу, но только на равных, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Если с этим кто-то не согласен, с мечом не пойдем, это не в наших правилах, но ответ будет соразмерным. Эти тезисы стали проводником в сложных перипетиях геополитики и для наших дипломатов. Они тоже, несмотря на разницу во времени, следили за Посланием.