Александр Лукашенко: все парятся: «Ах, ковид, омикрон, дельтакрон». Как хотите лечите людей, но человек должен жить
Новости Беларуси. В любом случае каждый из нас должен следить за своим здоровьем сам. Для этого выделили даже свободный от работы день, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А медицину не собираются делать платной. В обновленном проекте Конституции об этом речь не идет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все парятся тут: «Ах, ковид, омикрон, дельтакрон и черт знает какой «крон». Железно поставлена задача Министерству здравоохранения и врачам: Президент переходит к контролю главного показателя – смертности населения. Как хотите лечите людей, что хотите там творите, но человек должен жить. Это главное – сохранить жизнь человека.
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