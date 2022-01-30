Александр Лукашенко: все парятся: «Ах, ковид, омикрон, дельтакрон». Как хотите лечите людей, но человек должен жить

Новости Беларуси. В любом случае каждый из нас должен следить за своим здоровьем сам. Для этого выделили даже свободный от работы день, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А медицину не собираются делать платной. В обновленном проекте Конституции об этом речь не идет.