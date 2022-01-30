Прямой эфир

Александр Лукашенко: все парятся: «Ах, ковид, омикрон, дельтакрон». Как хотите лечите людей, но человек должен жить

30 января 2022 16:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В любом случае каждый из нас должен следить за своим здоровьем сам. Для этого выделили даже свободный от работы день, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А медицину не собираются делать платной. В обновленном проекте Конституции об этом речь не идет.

Александр Лукашенко: все парятся: «Ах, ковид, омикрон, дельтакрон». Как хотите лечите людей, но человек должен жить-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все парятся тут: «Ах, ковид, омикрон, дельтакрон и черт знает какой «крон». Железно поставлена задача Министерству здравоохранения и врачам: Президент переходит к контролю главного показателя – смертности населения. Как хотите лечите людей, что хотите там творите, но человек должен жить. Это главное – сохранить жизнь человека.

Читайте также:

Кто чаще болеет «омикроном», какие симптомы и может ли спасти прививка? Рассказывает главврач 3-й больницы Минска

В том числе три ответа, которых ждёт Президент от белорусов. О каких острых темах Послания стоит задуматься каждому?

Президент: вакцины становятся элементом большой политики. А по факту делят рынки и сортируют людей

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко # Ольга Коршун # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Начинают судорожно искать ящики, заполнять их землёй». Что делать, если луковицы растений проросли раньше времени?
30 января 2022 12:01

«Начинают судорожно искать ящики, заполнять их землёй». Что делать, если луковицы растений проросли раньше времени?

В новолуние все растения становятся крайне уязвимыми. Чем заняться садоводу в начале февраля?
30 января 2022 12:00

В новолуние все растения становятся крайне уязвимыми. Чем заняться садоводу в начале февраля?

Первые признаки – першение в горле и потеря аппетита. «Омикрон» всё чаще фиксируется у детей
30 января 2022 11:53

Первые признаки – першение в горле и потеря аппетита. «Омикрон» всё чаще фиксируется у детей