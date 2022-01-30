Будет ли Россия нападать на Украину и почему Запад так встревожили учения «Союзная решимость»? Мнение генсека ОДКБ
Новости Беларуси. Почему Запад так встревожили учения «Союзная решимость» и как Беларуси относиться к переговорам Россия – НАТО? В кулуарах Послания мы обсудили вопросы безопасности с генсеком ОДКБ. Смотрите в программе «Неделя» на СТВ.
Первый этап переговоров России и НАТО результатов конкретных не дал
Ольга Коршун, СТВ:
Переговоры по линии США – НАТО – Россия и ЕС даже. Почему нам, белорусам, было важно следить за этими переговорами, хотя мы с НАТО взаимодействуем достаточно опосредованно?
Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ:
Завершился какой-то этап, первый этап этих переговоров, непростой, сложный. И, к сожалению, результатов он конкретных не дал. Конечно же, очень важно, чтобы участники этих переговоров все-таки друг друга услышали, эти опасения услышали, ну и нашли развязки. Повлияет это. Если будут сделаны шаги в правильном направлении, то это, конечно же, позволит снизить уровень напряженности в том пространстве, в котором мы с вами живем.
Война здесь нам не нужна, но очень велики риски провокации
Ольга Коршун:
Мы сейчас все следим за тем, как якобы Россия собирается нападать на Украину, об этом трубят все, кому не лень.
Станислав Зась:
Войны никто не хочет. Ее не хочет ни Россия, ни другие страны, которые живут в этом регионе. Она здесь нам не нужна, поэтому из этого надо исходить. Конечно, очень велики риски провокации. Это тоже надо принимать во внимание и избегать этого.
Учения, которые сейчас начнутся в Беларуси, имеют сугубо оборонительный характер
Ольга Коршун:
Скоро будут военные учения проводиться совместные, российско-белорусские. Они тоже вызвали неоднозначную реакцию в мире у наших западных «партнеров». Нам стоит на это обращать внимание?
Станислав Зась:
Те учения, которые сейчас начнутся на территории Беларуси, сугубо оборонительный характер имеют. Стоит ли обращать внимание на всякие оценки, которые высказываются? Ну, конечно, это внутреннее дело Беларуси и России, которые проводят эти учения на своей территории. Вместе с тем, конечно, надо учитывать вот эти настороженности, опасения, которые там звучат в пространстве, надо просто добавлять транспарентности, открытости в рамках этих учений. Пожалуйста, смотрите, вот наш замысел, участники. Это позволит увеличить доверие и, возможно, снимет некоторые опасения.