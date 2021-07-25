Посол Беларуси в Китае: надеемся, что в ближайшее время будет принято решение по совместному производству вакцины
Новости Беларуси. Оптимизация – это не всегда сокращение присутствия. В нашем случае это скорее переориентация присутствия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Нужно активнее выходить на новые рынки, настойчивее стучаться в новые двери. Особенно если за ними – приветливые хозяева, а не надменные соседи. Биться головой о стену в этом случае – занятие пустое.
«Если сомневаешься в человеке, не веди с ним дела, а если ведешь – не сомневайся» – гласит китайская пословица. По этому принципу Беларусь и выстраивает сейчас отношения на внешнем контуре. И мы не сомневаемся в тех, с кем ведем дела, чьи двери для нас всегда открыты. Об этом много интересного может рассказать посол Беларуси в Китае.
Алена Сырова не упустила возможность задать несколько насущных вопросов Юрию Сенько.
Алена Сырова, политический обозреватель:
На этой неделе во Дворце Независимости дважды говорили о Китае. Первый раз – во время встречи Президента и послов, такой был обстоятельный разговор. А второй раз уже во время совещания с правительством. Правительство вышло с инициативой о том, чтобы расширить штат нашего посольства в Китае. В частности, послать туда представителей Минпрома и Минсельхозпрода. Как вы относитесь к этой инициативе?
«Специалисты Минсельхозпрода, Министерства промышленности нам очень важны, потому что они обладают специальными познаниями»
Юрий Сенько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:
За семь месяцев этого года я посетил 10 провинций, и всюду знают Беларусь, все знают отношения между нашими лидерами. Все говорят, что мы готовы наращивать объемы торговли. В связи с тем, что необходимо наращивать объемы торговли, возникают определенные вопросы, которые необходимо решить, прежде чем груз может быть отправлен в тот же Китай. В частности это сертификация новых видов продукции. Без сертификации это сделать невозможно, поэтому необходимо процедурно пройти все вопросы, которые требуются для того, чтобы экспорт шел с нарастающим итогом и с новыми видами продукции. Для этого специалисты Минсельхозпрода, Министерства промышленности нам очень важны, потому что они обладают специальными познаниями узкими в своей отрасли и будут очень полезны, чтобы взаимодействовать с коллегами на территории Китая по решению тех вопросов, которые необходимы.
Алена Сырова:
Глава государства поддержал эту инициативу. Есть информация, когда приедут к вам коллеги новые?
Юрий Сенько:
Решение политическое принято, мы их уже ждем. Соответствующие рабочие места оборудуем.
Алена Сырова:
Вернетесь не один.
Юрий Сенько:
Думаю, что мы вместе будем уже возвращаться.
Алена Сырова:
Вы открываете новое наше диппредставительство.
«Готовится решение о том, чтобы в Китае открыть четвертое генеральное консульство»
Юрий Сенько:
В настоящий момент принимается решение, готовится решение о том, чтобы в Китае открыть четвертое генеральное консульство. У нас открыты генеральные консульства в Чунцине, в Гуанчжоу, в Шанхае. Сегодня рассматривается вопрос на предмет экономического центра Китая, который нам очень интересен – это Гонконг. Китай – большая страна, в которую сегодня устремился весь мир. И я иногда выражение применяю: все со своими соболями на этом рынке демонстрируют их, показывают. Наша страна тоже идет по этому пути, и мы наращиваем объем продукции с высокой добавленной стоимостью на китайском рынке. Плюс 9,4 % по тем же продуктам питания, по товарам с высокой добавленной стоимостью.
Мы прошли пандемийный год. И в целом наторговали кроме калийных удобрений, которые продаем в Китай, на 777 миллионов долларов США, то уже за шесть месяцев текущего года мы уже имеем 454 миллиона долларов США. По сравнению с допандемийным 2019 годом рост 131 %. Это хорошие показатели. И есть куда наращивать.
Я это говорю по той причине, что благодаря торгово-промышленной палате Республики Беларусь состоялась очень хорошая рабочая встреча с бизнесом Беларуси, торгово-промышленная палата пригласила. И ко мне записались 42 предприятия Беларуси, которые стремятся выйти на китайский рынок либо расширить объемы продукции, которые они продают.
Алена Сырова:
К вопросу о пандемии. Китай активно помогал Беларуси с вакциной. Может быть, знаете что-то о новых поставках вакцины в Беларусь? Потому что я знаю, что многие хотят прививаться именно этой.
«Идут переговоры с тремя китайскими компаниями, которые производят вакцины»
Юрий Сенько:
В течение первого полугодия этого года Китай направил безвозмездно в Республику Беларусь 400 тысяч доз вакцин компании Sinopharm, которая зарегистрирована во многих странах мира, в том числе в Республике Беларусь. Она очень востребована, она котируется как вакцина с очень высокой эффективностью. Сегодня Министерством здравоохранения нашей страны по поручению главы государства ведутся переговоры о закупке коммерческой партии товара. Специально для Республики Беларусь есть определенные скидки хорошие.
Алена Сырова:
Другая цена, да?
Юрий Сенько:
Мы надеемся, что в ближайшее время будет подписан контракт, и в Республику Беларусь, думаю, уже к концу августа этого года будет направлено около миллиона доз вакцины, которые будут распределены по клиникам для дальнейшего вакцинирования нашего населения.
Сегодня идут переговоры с тремя китайскими компаниями, которые производят вакцины. Мы надеемся, что тоже в ближайшее время будет принято решение по производству вакцины совместно с Китаем на территории Республики Беларусь.
«Никакие санкционные воздействия на Республику Беларусь не пугают Китай»
Алена Сырова:
Политические взаимоотношения Беларуси и Китая остались на прежнем, допандемийном, досанкционном уровне?
Юрий Сенько:
Никакие санкционные воздействия на Республику Беларусь не пугают Китай. Китай по-прежнему поддерживает Республику Беларусь, стремится с пониманием относиться ко всем проблемам. Еще раз подчеркиваю: поддерживает на всех площадках, и убежден, что будет поддерживать. Это взаимно между нашими странами. Мудрые политики Китая прекрасно понимают, откуда – проблема есть – откуда ветры дуют. С такими же проблемами сам Китай сталкивается: с проблемами и того же коллективного Запада, который не понимает, что внутреннее дело государства – это внутреннее дело государства. И быть неким судьей страны, не вникая в суть проблемы, это по крайней мере некорректно, если не сказать более грубо и жестко.
Алена Сырова:
Контакты политиков на высшем уровне.
«В телефонных разговорах очень много было решено вопросов, которые сегодня назрели»
Юрий Сенько:
Состоялись телефонные разговоры между лидерами наших стран в июне прошлого года, 26 января этого года. Планируется очередной телефонный разговор. В телефонных разговорах очень много было решено вопросов, которые сегодня назрели. В частности, наши политики приняли решение о том, что объявить ближайшие два-три года годами регионов Беларуси и Китая.
Мы сегодня поднимаем вопрос об открытии дополнительных рейсов. Так как на наш рейс, который сегодня даже на время пандемии не закрывался, он по-прежнему летает, но вот еще не наступил август, а уже до конца сентября раскуплены все билеты. То есть бизнес Китая летит в Беларусь, бизнес Беларуси летит в Китай, невзирая на некие ограничительные меры, связанные с карантинными мероприятиями. Это востребовано, и мы считаем, целесообразно на сегодняшний день рассматривать вопрос открытия дополнительных рейсов, так как сегодня нашим странам это необходимо.
Средства массовой информации также один из вопросов, которые сегодня обсуждаются, – возможность открытия корпункта в Китае. Я считаю, что это полезно, так как многие китайские инициативы, подходы к организации работы предприятий, туризма, спорта – в любых областях – нам было бы интересно показать нашим, белорусским зрителям, а также показать через корпункт Республику Беларусь в ее всех цветах и красках, которые только можно себе представить. Наша страна прекрасная. Китайцы об этом знают. Но узнавать еще больше и больше позволят нам медиаспециалисты, и я очень был бы заинтересован, если бы такой корпункт в ближайшее время появился.