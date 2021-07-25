Экипаж отца и сына и тандем братьев. ​Первых комбайнеров-тысячников поздравили в Гомельской области

Новости Беларуси. Комбайнеры-тысячники появились в Гомельской области. Передовиков жатвы – 2021 чествовали в Брагинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Намолот в 1000 тонн зерна преодолели экипаж отца и сына – Михаила и Виталия Солдатенко, а также тандем братьев Петра Ефименко и Михаила Галко. В Беларуси намолочено уже 1,5 млн тонн зерна нового урожая

Два года подряд первыми тысячниками в юго-восточном регионе становятся специалисты сельхозпредприятия «Чемерисский». Этого результата они добиваются на технике отечественного производства. К слову, на данный момент аграриями Гомельской области убран каждый четвертый гектар зерновых.

Михаил Солдатенко, старший комбайнер сельхозпредприятия «Чемерисский»:

Одна из трудных профессий, потому что тут и смотришь за техникой, и смотришь, чтобы никто не обогнал. Волнения очень большие. Цель у меня – полторы тысячи по-любому, ну, до двух.