В Беларуси намолочено уже 1,5 млн тонн зерна нового урожая

Новости Беларуси. Жатва-2021 щедра на рекорды. В Беларуси на 25 июля намолочено 1,5 миллиона тонн зерна нового урожая. Еще два дня тому назад в стране фиксировали первую цифру с шестью нолями. Темпы уборочной ускоряются. Позволяет и погода. Важнейшая задача для аграриев – собрать урожай без потерь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В цифрах главная кампания лета выглядит следующим образом. Самый большой вклад в общий каравай внесли комбайнеры Брестской области – намолот превысил 400 тысяч тонн. Свыше 300 собрали в центральном регионе. В тройке лидеров по темпам уборки также гомельские аграрии.

В целом жатва идет во всех регионах. В 2021 году в поля техника вышла раньше обычного.