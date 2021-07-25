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В Беларуси намолочено уже 1,5 млн тонн зерна нового урожая

25 июля 2021 11:29
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Новости Беларуси. Жатва-2021 щедра на рекорды. В Беларуси на 25 июля намолочено 1,5 миллиона тонн зерна нового урожая. Еще два дня тому назад в стране фиксировали первую цифру с шестью нолями. Темпы уборочной ускоряются. Позволяет и погода. Важнейшая задача для аграриев – собрать урожай без потерь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они не первый год в лидерах жатвы. Как поздравили первый в Минской области экипаж-двухтысячник?

В Беларуси намолочено уже 1,5 млн тонн зерна нового урожая-1

В цифрах главная кампания лета выглядит следующим образом. Самый большой вклад в общий каравай внесли комбайнеры Брестской области – намолот превысил 400 тысяч тонн. Свыше 300 собрали в центральном регионе. В тройке лидеров по темпам уборки также гомельские аграрии.

В целом жатва идет во всех регионах. В 2021 году в поля техника вышла раньше обычного.

В Беларуси намолочено уже 1,5 млн тонн зерна нового урожая-4

Виды на урожай на уровне прошлогодних, хотя собирать удается пока меньше, чем в 2020-м. Агрономы объясняют это засухой. Средняя урожайность составляет порядка 32 центнеров с гектара.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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