В Беларуси намолочено уже 1,5 млн тонн зерна нового урожая
Новости Беларуси. Жатва-2021 щедра на рекорды. В Беларуси на 25 июля намолочено 1,5 миллиона тонн зерна нового урожая. Еще два дня тому назад в стране фиксировали первую цифру с шестью нолями. Темпы уборочной ускоряются. Позволяет и погода. Важнейшая задача для аграриев – собрать урожай без потерь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они не первый год в лидерах жатвы. Как поздравили первый в Минской области экипаж-двухтысячник?
В цифрах главная кампания лета выглядит следующим образом. Самый большой вклад в общий каравай внесли комбайнеры Брестской области – намолот превысил 400 тысяч тонн. Свыше 300 собрали в центральном регионе. В тройке лидеров по темпам уборки также гомельские аграрии.
В целом жатва идет во всех регионах. В 2021 году в поля техника вышла раньше обычного.
Виды на урожай на уровне прошлогодних, хотя собирать удается пока меньше, чем в 2020-м. Агрономы объясняют это засухой. Средняя урожайность составляет порядка 32 центнеров с гектара.