168 лет пожарной службе Беларуси. Клип, который никого не оставит равнодушным, сняли к празднику

Новости Беларуси. 25 июля в Беларуси празднуют 168-й День пожарной службы республики. Только с начала 2021 года представители одной из самых опасных профессий спасли 2 700 жизней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня пожарная служба Беларуси оснащена самой современной техникой. Свою способность работать в самых экстремальных условиях белорусские специалисты подтверждают ежегодно в зарубежных миссиях.