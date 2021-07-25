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168 лет пожарной службе Беларуси. Клип, который никого не оставит равнодушным, сняли к празднику

25 июля 2021 12:39
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Новости Беларуси. 25 июля в Беларуси празднуют 168-й День пожарной службы республики. Только с начала 2021 года представители одной из самых опасных профессий спасли 2 700 жизней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

168 лет пожарной службе Беларуси. Клип, который никого не оставит равнодушным, сняли к празднику-1

Основные торжества по случаю праздника во всех регионах прошли 24 июля. В Минске по традиции праздник начался с красочного парада на главном столичном проспекте. Самой зрелищной локацией стала акватория Свислочи в парке Горького. Все желающие могли познакомиться с техникой на вооружении МЧС, примерить обмундирование и попробовать потренироваться вместе со спасателями.

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168 лет пожарной службе Беларуси. Клип, который никого не оставит равнодушным, сняли к празднику-4

Сегодня пожарная служба Беларуси оснащена самой современной техникой. Свою способность работать в самых экстремальных условиях белорусские специалисты подтверждают ежегодно в зарубежных миссиях.

168 лет пожарной службе Беларуси. Клип, который никого не оставит равнодушным, сняли к празднику-7

Специально к празднику представители ведомства создали видеоклип, в котором отражены все сложности профессии. Смотрите здесь.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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