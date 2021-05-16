Пособия по уходу за ребёнком и сроки декретного отпуска. Ирина Костевич о том, что нужно знать каждой белорусской маме

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты:

Когда вводили этот отпуск, это были 90-е. Это сложности с устройством на работу, это задолженности по зарплате, несвоевременные выплаты, это был сложный период. В неком роде этот отпуск по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, когда его вводили в 90-е, был серьезной поддержкой для семьи, для женщины, чтобы она была занята, при этом имела семья доход. Сегодня мы понимаем ту скорость, с которой развивается все: технологии, экономика, люди. Отпуск три года необязательный, это право женщины три года находиться в отпуске. Можно быть год, полтора, два – решение за женщиной. Видя по выходу на работу, наши женщины все-таки находятся в отпуске до трех лет. Не хотят расти в профессии? Я бы так не сказала.

Знаете, конечно, есть проблема инфраструктуры (услуги по уходу за детьми). Специфическая здесь проблема, потому что проблема в новостройках. Микрорайоны, где не построили садики, где их не хватает, не хватает мест. В старых спальных районах садики уже давно перепрофилировались в налоговые, в ЖРЭО, поэтому есть своя специфика. Эти услуги нам надо развивать. Если государство максимально предоставит эти услуги по уходу за детьми, не только количественные места, но и качественные места. Сегодня тоже есть проблема переполняемости групп, хотелось бы, чтобы там было не 25 человек, а 10-15. На текущую пятилетку мы поставили себе задачу: максимально развивать услуги по уходу за детьми. И смотреть не только через стены детских садиков, а, может, и развивать на коммерческой основе детские садики с компенсацией потом средств со стороны государства – как государственный заказ по уходу за детьми. Будем смотреть через институт нянь, пытаться развернуть это направление. Ведь это работает в других странах. И конечно, гибкий график работы для мамы. Очень важно успеть забрать ребенка, успеть отвести ребенка в сад. Мы стали активно двигаться в направлении гибкого графика работы через Трудовой кодекс.