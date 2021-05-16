Пособия по уходу за ребёнком и сроки декретного отпуска. Ирина Костевич о том, что нужно знать каждой белорусской маме
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты, поделилась мнением о сроках декретного отпуска.
Ольга Коршун, ведущая:
Недавно в нашем обществе был такой тезис: сократить декретный отпуск. Но он не прошел проверку. Как думаете, почему?
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты:
Когда вводили этот отпуск, это были 90-е. Это сложности с устройством на работу, это задолженности по зарплате, несвоевременные выплаты, это был сложный период. В неком роде этот отпуск по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, когда его вводили в 90-е, был серьезной поддержкой для семьи, для женщины, чтобы она была занята, при этом имела семья доход. Сегодня мы понимаем ту скорость, с которой развивается все: технологии, экономика, люди. Отпуск три года необязательный, это право женщины три года находиться в отпуске. Можно быть год, полтора, два – решение за женщиной. Видя по выходу на работу, наши женщины все-таки находятся в отпуске до трех лет. Не хотят расти в профессии? Я бы так не сказала.
Знаете, конечно, есть проблема инфраструктуры (услуги по уходу за детьми). Специфическая здесь проблема, потому что проблема в новостройках. Микрорайоны, где не построили садики, где их не хватает, не хватает мест. В старых спальных районах садики уже давно перепрофилировались в налоговые, в ЖРЭО, поэтому есть своя специфика. Эти услуги нам надо развивать. Если государство максимально предоставит эти услуги по уходу за детьми, не только количественные места, но и качественные места. Сегодня тоже есть проблема переполняемости групп, хотелось бы, чтобы там было не 25 человек, а 10-15. На текущую пятилетку мы поставили себе задачу: максимально развивать услуги по уходу за детьми. И смотреть не только через стены детских садиков, а, может, и развивать на коммерческой основе детские садики с компенсацией потом средств со стороны государства – как государственный заказ по уходу за детьми. Будем смотреть через институт нянь, пытаться развернуть это направление. Ведь это работает в других странах. И конечно, гибкий график работы для мамы. Очень важно успеть забрать ребенка, успеть отвести ребенка в сад. Мы стали активно двигаться в направлении гибкого графика работы через Трудовой кодекс.
Ирина Костевич:
Я думаю, предоставляя места по уходу, предоставляя качественные услуги по уходу за детьми, предоставляя возможность гибкого графика работы, и, конечно, поддержка, помощь мужей и отцов в воспитании детей – это все позволит сбалансировать, тогда можно говорить о том, чтобы плавно переходить и оптимизировать этот отпуск. Это действительно очень дорогое удовольствие для государства. Чтобы понимать масштаб этого пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, сегодня на первого ребенка выделяется 472 рубля, на второго и последующих деток выплачивается суммарно два пособия в месяц – 670 рублей. Минимальная зарплата 400 рублей у нас сегодня в стране. На мой взгляд, это серьезная финансовая поддержка для семьи. Хотя уже тоже мы видим, что, может, надо переходить на новые подходы по выплате пособий. Привязываться не к средней по стране, а к зарплате мамы, поскольку средняя была интересна в 90-е, когда мама рожала в 22. У нее ничего еще не было. А когда сегодня мама рожает в 28-29, она уже состоялась в профессии, у нее уже есть свой доход, у нее есть уже финансовая стабильная ситуация. Здесь надо тоже смотреть. Может, определенных мам это тоже сдерживает, поскольку доход у нее больше того, что она получает.
Ольга Коршун:
Очень иногда провисает пособие и доход.
Ирина Костевич:
Да, правда. Уже современными глазами надо посмотреть на эту проблему, на решение этого вопроса. На 2021 год у нас запланировано 1,5 миллиарда рублей. Столько стоит это пособие. Это по большому счету 3 % взносов, которые сегодня уплачивает наниматель и тем самым обеспечивает выплату ежемесячного пособия. При этом, на мой взгляд, у нас есть сильно социальная норма, ведь пособия одинакового размера получают все. Независимо от того, мама была застрахована или нет. Более 80 % (может, и меньше) у нас застрахованные мамы, то есть мама, которая работала и ушла в декретный отпуск. Но почти 20 % мам, которые не работали, при этом все равно они получают пособие. То есть государство действительно серьезно поддерживает в данной ситуации. Рожайте, поддерживайте нашу демографическую безопасность.
Как выглядит изнутри рабочий кабинет министра труда и соцзащиты Беларуси – подробнее здесь.