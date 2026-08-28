Набор в группы начального обучения стартовал в СДЮШОР по художественной гимнастике «Динамо»

В специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по художественной гимнастике №4 в Минске стартовал набор в группы начального обучения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по художественной гимнастике №4 в Минске стартовал набор в группы начального обучения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Столичная альма-матер воспитала не одну плеяду известных граций. За 25 лет работы школы в медальной копилке значатся 8 олимпийских наград и 54 – с чемпионатов мира. Особая гордость – олимпийская чемпионка Марина Лобач, которая подготовила и призера игр Алину Горносько.
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Динамовский значок есть у Анастасии Иваньковой и многих других. В этом сезоне талантливые воспитанницы от 4,5 до 6 лет войдут в состав трех классов первого года обучения. Предварительно девочки проходят отбор.
Мария Борозновская, тренер-преподаватель СДЮШОР по художественной гимнастике БФСО «Динамо»:
Желательно просматривать как можно больше детей, потому что со временем не все остаются, многие уходят, кто-то не выдерживает. Приходит большое количество детей, особенно в нашу школу, у нас одна из лучших школ в стране. Группа у нас открывается с 8 человек, то есть нам обязательно должно быть больше, чем 8 человек в группе. Смотрим, чтобы были красивые стопы, чтобы данные были. Я хочу вырастить достойных гимнасток, хочу, чтобы ими заинтересовались великие тренеры нашей страны, чтобы они попадали в сборную нашей страны.
С 8 утра до 8 вечера специалисты ждут девочек, которые хотят заниматься художественной гимнастикой и стать чемпионками. 1 октября официально будут сформированы группы и начнутся тренировки. Через год девочек ждет экзамен, а первые соревнования состоятся спустя два года.