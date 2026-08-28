Набор в группы начального обучения стартовал в СДЮШОР по художественной гимнастике «Динамо»

В специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по художественной гимнастике №4 в Минске стартовал набор в группы начального обучения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Столичная альма-матер воспитала не одну плеяду известных граций. За 25 лет работы школы в медальной копилке значатся 8 олимпийских наград и 54 – с чемпионатов мира. Особая гордость – олимпийская чемпионка Марина Лобач, которая подготовила и призера игр Алину Горносько.

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Динамовский значок есть у Анастасии Иваньковой и многих других. В этом сезоне талантливые воспитанницы от 4,5 до 6 лет войдут в состав трех классов первого года обучения. Предварительно девочки проходят отбор.