Юниорская сборная Беларуси по хоккею уступила команде России U17 в товарищеском матче

Сборная Беларуси по хоккею, составленная из исполнителей до 18 лет, проводит в Минске череду товарищеских матчей против команды России на год младше. Сегодня, 28 августа, наши парни потерпели поражение, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стартовая 20-минутка во многом прошла на равных, оппоненты присматривались друг к другу и продемонстрировали острожную игру, лишь на экваторе отрезка Семен Федотов вывел гостей вперед, отыграться соотечественники смогли только на старте второго периода – паритет на табло восстановил Андрей Шламков. Однако еще до перерыва соперники дважды поразили ворота нашей дружины – дубль оформил Марк Раицкий.

В заключительной трети подопечные Ярослава Чуприса сумели вернуть инициативу себе и ,стараниями Никиты Максименко и Кирилла Иванова, перевели выяснение отношений в овертайм. Дополнительная 5-минутка осталась за россиянами, они были точнее и в серии послематчевых буллитов. Уже 29 августа белорусы получат возможность взять реванш – повторная дуэль на льду «Чижовка-Арены» начнется в два часа дня.