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Лукашенко направил соболезнование Президенту Алжира в связи с гибелью людей из-за лесных пожаров

28 августа 2026 19:55
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В Беларуси с большой скорбью восприняли известие о гибели людей в результате лесных пожаров в Алжире. Об этом говорится в соболезновании Александра Лукашенко Президенту Алжира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава белорусского государства в это трагическое для Алжира время адресовал слова соболезнования и поддержки руководству страны, родным и близким погибших. Александр Лукашенко также пожелал выздоровления пострадавшим, сил и мужества спасателям и пожарным, которые самоотверженно сражаются со стихией, стойкости и единства всему дружественному алжирскому народу для скорейшего преодоления последствий катастрофы.

Лукашенко направил соболезнование Президенту Алжира в связи с гибелью людей из-за лесных пожаров-2

Напомним, на северо-востоке Алжира произошло сразу несколько лесных пожаров. За сутки в стране зафиксировали около 200 очагов. Погибли 12 человек, еще более 50 получили ранения. Главными причинами распространения пламени стали аномальная жара и сильный ветер. Жителям нескольких районов пришлось спасаться от огня на побережье. Власти страны проверяют версию умышленного поджога из-за одновременного возгорания в десятках мест. В Алжире объявлен трехдневный общенациональный траур.

В Алжире при масштабных лесных пожарах погибли 12 человек.

# Александр Лукашенко # Алжир

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