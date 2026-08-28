Лукашенко направил соболезнование Президенту Алжира в связи с гибелью людей из-за лесных пожаров

В Беларуси с большой скорбью восприняли известие о гибели людей в результате лесных пожаров в Алжире. Об этом говорится в соболезновании Александра Лукашенко Президенту Алжира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава белорусского государства в это трагическое для Алжира время адресовал слова соболезнования и поддержки руководству страны, родным и близким погибших. Александр Лукашенко также пожелал выздоровления пострадавшим, сил и мужества спасателям и пожарным, которые самоотверженно сражаются со стихией, стойкости и единства всему дружественному алжирскому народу для скорейшего преодоления последствий катастрофы.