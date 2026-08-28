Колыбель художественной гимнастики! Узнали, как попасть в СДЮШОР «Динамо»

По всей стране стартовал спортивный селекционный период, в художественной гимнастике также ищут будущих чемпионов. В СДЮШОР «Динамо» с 1 октября будут открыты три группы начального обучения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Каждый год в отечественную колыбель художественной гимнастики – в СДЮШОР «Динамо» – приводят девочек с 4,5 лет до 6 на просмотр. На зоркий глаз тренеров, а их здесь 10, падают более 200 малышек, которые стараются тянуть носки и коленки, становится на мостики и хлопают в ладоши, так проверяю слух будущих спортсменок.

Мария Борозновская, тренер-преподаватель СДЮШОР по художественной гимнастике БФСО «Динамо»:

Смотрим на фактуру ребенка, это обязательно. Смотрим, чтобы были красивые стопочки, чтобы данные были не ниже среднего. Смотрим также и на родителей. Родители должны быть понимающие, знать, что нас ждет, быть в согласии с тренером.

Чтобы попасть в СДЮШОР «Динамо» достаточно в течение дня, с 8 утра и до 8 вечера, просто прийти в зал на Даумана. Ребенка сразу посмотрят специалисты и дадут ответ о его таланте. Есть система и платных групп, но каждые три месяца тренеры школы просматривают всех, и у всех есть перспективы.