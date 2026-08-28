Мужская сборная Беларуси (U-20) уступила сверстникам из Болгарии в квалификации на чемпионат Европы

Мужская сборная Беларуси по волейболу, составленная из исполнителей до 20 лет, потерпела третью неудачу на проходящем в Софии отборочном турнире на юниорский чемпионат Европы 2027 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В матче четвертого тура квалификации балканской зоны наши парни встречались со сверстниками из Болгарии. Соперники владели преимуществом в каждом из игровых отрезков и не позволили белорусам перехватить инициативу. Как итог, поражение в трех сетах с результатом – 16:25; 16:25; 18:25.

Ранее земляки уступили оппонентам из Турции и России, а также были сильнее македонцев. 29 августа соотечественники сразятся с дружиной из Сербии. К сожалению, этот поединок ни на что не повлияет, наша команда уже не сможет подняться на первое место в группе. Вторую и последнюю попытку пробиться на юниорский континентальный форум отечественная сборная предпримет в январе.