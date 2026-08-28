Национальные угощения и восточные танцы – каким был 1-й день Фестиваля узбекской дыни в Минске
Пряный запах плова и сладкий аромат дыни окутывают улицы столицы. Минск на три дня погрузился в атмосферу восточного гостеприимства. 28 августа стартовал масштабный фестиваль узбекской кухни и культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это только первый день праздника, но площадка у Дворца спорта уже превратилась в шумную и щедрую ярмарку.
Главный символ фестиваля, конечно, дыня. Узбекские считаются самыми сладкими и ароматными. В Минск бахчеводы привезли более 10 сортов. Угощают также своими знаменитыми лепешками и обязательно пловом. Его готовят по старинным рецептам. Но праздник не ограничивается гастрономией. Вместе с кулинарами к нам приехали и профессиональные артисты. Минчане с удовольствием разучивают движения восточных танцев.
Мне очень нравится, я получаю максимум удовольствия, я радостен, что я пришел на такой фестиваль. Я буду танцевать, петь, веселиться.
Нуриддин Мамажонов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:
Это только начало, потому что наши уважаемые президенты недавно, в июле, встретились в Минске, они договорились о стратегическом партнерстве между Узбекистаном и Беларусью. Это говорит о том, что у нас уже такие культурные мероприятия войдут в традицию. Это однозначно.
Нынешний фестиваль, который продлится до 30 августа, – пример того, как динамично развиваются связи между Беларусью и Узбекистаном. Этому в первую очередь способствуют дружественные отношения лидеров обеих стран. Открываются совместные производства в машиностроении и легкой промышленности. В Узбекистане успешно работает около 200 белорусских компаний.
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