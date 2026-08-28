Стабильность, подкрепленная заботой! Белагропромбанк отмечает 35-летие

Белагропромбанк встречает свой 35-й юбилей. Банк сегодня – это не только про прибыль, но и про развитие регионов, поддержку агропромышленного комплекса и доступность финансовых услуг для населения. И все это – заслуга коллектива. В приоритете – поддержка молодых работников. В 2026 году в Региональную дирекцию по Минску и Минской области пришли более двух десятков выпускников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Какие условия создают для адаптации новичков и их карьерного роста – далее в материале.

В Белагропромбанке работают люди, которые строят финансовую систему страны. В 2026 году в Региональную дирекцию пришли 25 молодых специалистов. И у них есть все для успешного старта: от комфортных условий труда до реальных социальных гарантий. Банк помогает не только адаптироваться на рабочем месте, но и расти профессионально.

Анатолий Шпилевский, начальник Региональной дирекции по г. Минску и Минской области:

Молодым людям нужны не только деньги, но и перспектива, стабильность. Особенно это важно в районных центрах, где выбор работодателя не так велик, как в столице. Для новичков мы гарантируем стартовый доход на период адаптации, с первого месяца работы осуществляем выплату денежной помощи, проживающим по договору найма жилого помещения. Для молодых специалистов предусмотрена единовременная выплата при трудоустройстве.

В Центре банковских услуг № 562 Минска трудится молодой специалист Екатерина Сысоева. Девушка пришла сюда на практику еще во время учебы в финансово-экономическом колледже. Теперь она специалист по обслуживанию частных клиентов. За плодотворный труд и активное участие в корпоративной жизни Екатерина Сысоева в этом году стала ключевым работником Белагропромбанка. Карьеру успешно совмещает с учебой в университете.

Екатерина Сысоева, специалист по обслуживанию частных клиентов ЦБУ № 562 в г. Минске:

Я получаю первое высшее образование за счет средств банка. Также мне предоставляют оплачиваемый отпуск на время сессии. Я планирую остаться в Белагропромбанке. Он мне уже как второй дом. У меня очень хороший коллектив, хорошее руководство. Я поддерживаю все корпоративные мероприятия, много где участвую.