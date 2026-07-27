Новости по тегу #Светлана Коваль

Так, для трудоспособного населения бюджет прожиточного минимума составит свыше 574 рублей. Для пенсионеров – более 380. Что касается детей, то для самых маленьких (до трех лет) сумма превышает 326 рублей. Для детей от 3 до 6 лет – чуть более 437, а для подростков от 6 до 12 лет – свыше 519 рублей.
Увеличатся и единовременные пособия при рождении ребенка. Так, за первенца молодым мамам выплатят 4 тысячи 476 белорусских рублей.
Вместе с ним вырастут пенсии, государственные пособия и отдельные социальные выплаты.
Основные новации, которые приняты законом, – это усиление адресности в выплате государственных пособий семьям, воспитывающим детей.
Размер семейного капитала составляет 31 480 рублей. Уже 142 тысячи семей открыли депозитные счета в банке, 88 тысяч уже воспользовались средствами.
Строительство жилья, кредиты, медуслуги, образование – собрали все главные изменения в программе семейного капитала.
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