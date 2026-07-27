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Новости по тегу #Светлана Коваль

В Беларуси увеличится размер бюджета прожиточного минимума с 1 августа
27 июля 2026 14:04

В Беларуси увеличится размер бюджета прожиточного минимума с 1 августа

В Беларуси увеличились размеры пособий для семей, воспитывающих детей старше трех лет и детей-инвалидов
01 февраля 2025 07:59

В Беларуси увеличились размеры пособий для семей, воспитывающих детей старше трех лет и детей-инвалидов

Бюджет прожиточного минимума с 1 февраля вырастет на 2,2%
28 января 2025 17:22

Бюджет прожиточного минимума с 1 февраля вырастет на 2,2%

Пособие по беременности и родам вырастет в 3 раза! Какие ещё изменения для белорусских семей вступили в силу с 1 января?
10 января 2025 08:24

Пособие по беременности и родам вырастет в 3 раза! Какие ещё изменения для белорусских семей вступили в силу с 1 января?

Программу семейного капитала в Беларуси продлили до 2029 года. О новшествах поговорили с сотрудником Минтруда
19 ноября 2024 10:25

Программу семейного капитала в Беларуси продлили до 2029 года. О новшествах поговорили с сотрудником Минтруда

Новшества программы семейного капитала вступят в силу с 1 января 2025-го – вот что изменится
30 октября 2024 18:08

Новшества программы семейного капитала вступят в силу с 1 января 2025-го – вот что изменится

Новая редакция закона о детских пособиях принята в Беларуси
19 июля 2017 08:18

Новая редакция закона о детских пособиях принята в Беларуси