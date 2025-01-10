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Лукашенко: самое большое полезное ископаемое у нас – чистая вода

10 января 2025 08:19
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Обеспечить абсолютно весь Минск артезианской водой – величайший подвиг нашего поколения. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 10 января, во время торжественного пуска артезианской воды из подземных источников для обеспечения водоснабжения всей белорусской столицы, информирует пресс-служба главы государства.

Весь Минск обеспечен чистой артезианской водой – подробнее читайте здесь.

Лукашенко: самое большое полезное ископаемое у нас – чистая вода-1

Фото: president.gov.by

Принимая участие в торжественной церемонии, Лукашенко отметил, что сейчас много говорится о космосе, запуске спутников и строительстве АЭС. По мнению Президента Беларуси, переход на водоснабжение из артезианских источников в городах можно сравнивать с подобными масштабными проектами.

«Говорят, у нас нет полезных ископаемых. Самое большое полезное ископаемое у нас – чистая вода», – сказал глава государства.

# Водоснабжение # Государственная политика # Александр Лукашенко

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