Лукашенко: самое большое полезное ископаемое у нас – чистая вода

Обеспечить абсолютно весь Минск артезианской водой – величайший подвиг нашего поколения. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 10 января, во время торжественного пуска артезианской воды из подземных источников для обеспечения водоснабжения всей белорусской столицы, информирует пресс-служба главы государства.

Фото: president.gov.by

Принимая участие в торжественной церемонии, Лукашенко отметил, что сейчас много говорится о космосе, запуске спутников и строительстве АЭС. По мнению Президента Беларуси, переход на водоснабжение из артезианских источников в городах можно сравнивать с подобными масштабными проектами.

«Говорят, у нас нет полезных ископаемых. Самое большое полезное ископаемое у нас – чистая вода», – сказал глава государства.