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Марафон «От всей души» заглянул в Минский городской социальный пансионат «Исток»

10 января 2025 08:22
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Забота молодого поколения о старшем показывает преемственность, которая существует в нашем обществе. И это важная отличительная черта белорусов. Об этом говорили в Минском городском социальном пансионате «Исток», который стал очередной точкой на карте благотворительного марафона «От всей души», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теплые поздравления с наступившими праздниками и яркая концертная программа – людям подарили настоящий праздник.

Марафон «От всей души» заглянул в Минский городской социальный пансионат «Исток»-2

Александр Андриасян, постоялец Минского городского социального пансионата «Исток»:
Эти мероприятия очень вдохновляют, улучшают настроение. Очень интересно бывает. И не только сегодняшнее, прошлые и другие мероприятия. С удовольствием я их смотрю и думаю, что другие также.

В подарок пансионату – сертификат на обновление материально-технической базы и телевизор. Добрая инициатива – пример того, как государство заботится об одиноких и пожилых. В нашей стране созданы все условия, чтобы человек в любом возрасте чувствовал поддержку, внимание и заботу. 

Марафон «От всей души» заглянул в Минский городской социальный пансионат «Исток»-4

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
В эти дни одновременно мы обращаемся к самым маленьким деткам в рамках акции «Наши дети». И, конечно, молодежь сегодня приходит к старшему поколению, к тем людям, которые своим трудом заложили фундамент нашей страны, в котором нам посчастливилось жить.

Марафон «От всей души» заглянул в Минский городской социальный пансионат «Исток»-6

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:
Участие в этой акции – это не только помощь и поддержка одиноких и пожилых людей, но это и ответная реакция на встречу с ними. Потому что это большой внутренний подъем от того, что они рассказывают и делятся своими знаниями, своим опытом.

Марафон «От всей души» заглянул в Минский городской социальный пансионат «Исток»-8

Минский городской социальный пансионат «Исток» – одно из старейших стационарных социальных учреждений столицы. Уже более полувека здесь предоставляют круглосуточный уход, проводят реабилитацию, обеспечивают медицинской помощью.

# Пенсионеры # Андрей Иванец # Инна Медведева # Государственная социальная политика

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