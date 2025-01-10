Марафон «От всей души» заглянул в Минский городской социальный пансионат «Исток»
Забота молодого поколения о старшем показывает преемственность, которая существует в нашем обществе. И это важная отличительная черта белорусов. Об этом говорили в Минском городском социальном пансионате «Исток», который стал очередной точкой на карте благотворительного марафона «От всей души», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теплые поздравления с наступившими праздниками и яркая концертная программа – людям подарили настоящий праздник.
Александр Андриасян, постоялец Минского городского социального пансионата «Исток»:
Эти мероприятия очень вдохновляют, улучшают настроение. Очень интересно бывает. И не только сегодняшнее, прошлые и другие мероприятия. С удовольствием я их смотрю и думаю, что другие также.
В подарок пансионату – сертификат на обновление материально-технической базы и телевизор. Добрая инициатива – пример того, как государство заботится об одиноких и пожилых. В нашей стране созданы все условия, чтобы человек в любом возрасте чувствовал поддержку, внимание и заботу.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
В эти дни одновременно мы обращаемся к самым маленьким деткам в рамках акции «Наши дети». И, конечно, молодежь сегодня приходит к старшему поколению, к тем людям, которые своим трудом заложили фундамент нашей страны, в котором нам посчастливилось жить.
Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:
Участие в этой акции – это не только помощь и поддержка одиноких и пожилых людей, но это и ответная реакция на встречу с ними. Потому что это большой внутренний подъем от того, что они рассказывают и делятся своими знаниями, своим опытом.
Минский городской социальный пансионат «Исток» – одно из старейших стационарных социальных учреждений столицы. Уже более полувека здесь предоставляют круглосуточный уход, проводят реабилитацию, обеспечивают медицинской помощью.