Марафон «От всей души» заглянул в Минский городской социальный пансионат «Исток»

Забота молодого поколения о старшем показывает преемственность, которая существует в нашем обществе. И это важная отличительная черта белорусов. Об этом говорили в Минском городском социальном пансионате «Исток», который стал очередной точкой на карте благотворительного марафона «От всей души», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теплые поздравления с наступившими праздниками и яркая концертная программа – людям подарили настоящий праздник.

Александр Андриасян, постоялец Минского городского социального пансионата «Исток»:

Эти мероприятия очень вдохновляют, улучшают настроение. Очень интересно бывает. И не только сегодняшнее, прошлые и другие мероприятия. С удовольствием я их смотрю и думаю, что другие также.

В подарок пансионату – сертификат на обновление материально-технической базы и телевизор. Добрая инициатива – пример того, как государство заботится об одиноких и пожилых. В нашей стране созданы все условия, чтобы человек в любом возрасте чувствовал поддержку, внимание и заботу.