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Весь Минск обеспечен чистой артезианской водой

10 января 2025 08:03
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Теперь весь Минск обеспечен чистой артезианской водой. В пятницу, 10 января, чистая вода из подземных источников начала поступать в краны столичных домов. В торжественном мероприятии запуска новой насосной станции «Щомыслица» принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, информирует пресс-служба главы государства.

Весь Минск обеспечен чистой артезианской водой-1

Фото: president.gov.by

«Будем теперь артезианскую воду пить!» – сказал белорусский лидер. Лукашенко поблагодарил строителей, которые принимали участие в реализации столь важного для минчан проекта. Президент также призвал беречь воду, отметив, что его беспокоит, «что мы порой бесшабашно относимся к тем ресурсам, которыми обладаем».

# Водоснабжение # Александр Лукашенко

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