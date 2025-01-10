Теперь весь Минск обеспечен чистой артезианской водой. В пятницу, 10 января, чистая вода из подземных источников начала поступать в краны столичных домов. В торжественном мероприятии запуска новой насосной станции «Щомыслица» принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, информирует пресс-служба главы государства.

Фото: president.gov.by

«Будем теперь артезианскую воду пить!» – сказал белорусский лидер. Лукашенко поблагодарил строителей, которые принимали участие в реализации столь важного для минчан проекта. Президент также призвал беречь воду, отметив, что его беспокоит, «что мы порой бесшабашно относимся к тем ресурсам, которыми обладаем».