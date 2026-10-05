Новости по тегу #Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь

В Минтруда рассказали какие гарантии существуют для людей предпенсионного и пенсионного возраста.
Так, для трудоспособного населения бюджет прожиточного минимума составит свыше 574 рублей. Для пенсионеров – более 380. Что касается детей, то для самых маленьких (до трех лет) сумма превышает 326 рублей. Для детей от 3 до 6 лет – чуть более 437, а для подростков от 6 до 12 лет – свыше 519 рублей.
Белорусам сообщили о новом порядке регистрации в службе занятости.
Композицию установили на улице Набережной. Каждый элемент инсталляции наполнен особым символизмом.
Нарушение организация устранила в установленный срок.
Ежедневно с 09:00 до 10:30 прямые телефонные линии проводят Министерство здравоохранения, а также учреждения и фонды социальной защиты.
Об этом сообщили в Минтруда и соцзащиты Беларуси.
С 26 апреля в Беларуси вступили в силу новые правила охраны труда в строительстве. В частности, ужесточены требования к работе на высоте.
Весь инвентарь должен быть исправным, а фронт работ – заранее проверенным и безопасным.
По итогам анализа Минтруда, из перечней исключены профессии, утратившие актуальность или не подтверждающие вредные факторы.
Среди ключевых тем – улучшение качества продукции, особенно кресел-колясок и средств для детей с ДЦП.
В Беларуси продолжают развивать цифровые сервисы, которые автоматически срабатывают при наступлении важных жизненных ситуаций. Помимо проактивного назначения пенсии по инвалидности, Минтруда готовит новые решения.
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