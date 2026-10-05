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Новости по тегу #Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь

Права работников перед пенсией и после нее: основные гарантии
05 октября 2026 12:09

Права работников перед пенсией и после нее: основные гарантии

В Беларуси увеличится размер бюджета прожиточного минимума с 1 августа
27 июля 2026 14:04

В Беларуси увеличится размер бюджета прожиточного минимума с 1 августа

В Беларуси изменен порядок регистрации безработных
09 июня 2026 05:26

В Беларуси изменен порядок регистрации безработных

Семья, мир и любовь. Арт-объект к Году белорусской женщины появился в Воложине
29 мая 2026 14:30

Семья, мир и любовь. Арт-объект к Году белорусской женщины появился в Воложине

Частная организация «забыла» выплатить зарплату 131 сотруднику
27 мая 2026 07:32

Частная организация «забыла» выплатить зарплату 131 сотруднику

Неделя бесплатных консультаций по социальным и медицинским вопросам стартовала в Беларуси
11 мая 2026 11:00

Неделя бесплатных консультаций по социальным и медицинским вопросам стартовала в Беларуси

Сокращенный день: 8 мая белорусы официально смогут уйти с работы пораньше
08 мая 2026 09:03

Сокращенный день: 8 мая белорусы официально смогут уйти с работы пораньше

Количество нарушений техники безопасности на объектах снизилось почти на 8%
05 мая 2026 11:23

Количество нарушений техники безопасности на объектах снизилось почти на 8%

В Минтруда напомнили о мерах безопасности при проведении субботника
17 апреля 2026 17:48

В Минтруда напомнили о мерах безопасности при проведении субботника

Правительство обновило списки для профессионального пенсионного страхования
10 апреля 2026 07:25

Правительство обновило списки для профессионального пенсионного страхования

Минтруда и Минздрав усиливают взаимодействие для повышения качества реабилитации инвалидов
06 апреля 2026 07:04

Минтруда и Минздрав усиливают взаимодействие для повышения качества реабилитации инвалидов

От рождения ребенка до больничного: Минтруда расширяет электронные услуги
01 апреля 2026 07:36

От рождения ребенка до больничного: Минтруда расширяет электронные услуги