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«Это крутой опыт». В Минске наградили иллюстраторов детских книг из Украины, Беларуси и Грузии

14 января 2022 18:58
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Новости Беларуси. Наполнить детскую книгу творчеством и вдохновением. В Минске наградили лауреатов Международного конкурса иллюстраторов книг для детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это крутой опыт». В Минске наградили иллюстраторов детских книг из Украины, Беларуси и Грузии-1

Традиционно этот конкурс проводился только для граждан Украины. На этот раз география стран расширилась. Так, участие приняли графики-дизайнеры, аниматоры, моушн-дизайнеры из Украины, Беларуси и Грузии. Только от нашей страны поступило более 100 заявок. Свои задумки авторы могли представить в двух номинациях: книжная иллюстрация, а также дизайн книги и обложки для детско-юношеской литературы. Серия каждой работы должна была содержать от одной до 10 иллюстраций. На конкурс принимали цифровые, анимационные и любые крафтовые серии.

«Это крутой опыт». В Минске наградили иллюстраторов детских книг из Украины, Беларуси и Грузии-4

Матвей Лейченок, лауреат конкурса:
Я очень рад, потому что это крутой движок в портфолио, это крутой опыт. Книга моя – «Алиса в Зазеркалье». Думаю, все знакомы с повестью Льюиса Кэрролла. Это моя любимая повесть с детства, поэтому я ее взял. Разрабатывал варианты обложки, саму графику, механизм конструкции, чтобы она открывалась, ведь она объемная. Доходило до того, что я технические вещи делал, то есть пилил дерево для обложки, шлифовал его – все абсолютно сам.

«Это крутой опыт». В Минске наградили иллюстраторов детских книг из Украины, Беларуси и Грузии-7

Сергей Мусиенко, член жюри конкурса, директор Аналитического центра ECOOM:
Это очень важно, согласитесь, именно с молодых лет прививать интерес к книге. Во всех наших странах именно детская книга – это тиражи, красочность. Все это надо поддерживать на хорошем уровне, развивать.

«Это крутой опыт». В Минске наградили иллюстраторов детских книг из Украины, Беларуси и Грузии-10

Среди целей конкурса – всесторонняя поддержка талантливых художников, укрепление творческого сотрудничества Украины, Беларуси и Грузии. Лучшие произведения дипломантов будут предложены членами жюри к печати в прессе, альманахах, каталогах, а также к участию в выставках на территории Украины и Беларуси.

# Книги # общество # Матвей Лейченок # Сергей Мусиенко # Фотофакт

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