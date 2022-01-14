«Медведица с намордником, два дрессировщика». Вот что белоруска подарила мужу
Новости Беларуси. Эти люди разводят заморских пауков, традиционному Египту предпочитают Индию, а путешествуя по миру, не чураются попробовать жареных кузнечиков. Почему так тянет на экзотику и какие страны открыты для белорусов? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Бортич, любительница экзотики:
Помню, когда у моего супруга был день рождения. Мы готовились к 30-летию, что-то меня торкнуло – я этой дате придала очень большое значение. Мне казалось, 30 – это расцвет мужской силы, тогда, как жене чуть младше, чем он. Я искала, позвонила в агентство, которое занимается организацией различных программ, и говорю: «Расскажите, что у нас в Беларуси есть такое интересное, цепляющее взгляд?» Они мне перечисляют, я спокойно говорю: «Вы говорите, а я буду просто слушать и смотреть». И мне говорят: «Можно выступление живого медведя на дому организовать». Я говорю: «Да вы что?»
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Ох уж эти пресыщенные белорусы!
Алеся Бортич:
Не пресыщенные, кстати, нет. Мы тогда строили квартиру или планировали. Мы еще, кстати, тогда не были такими пресыщенными. Я уже сейчас от пресыщения, наверное, была бы более осторожная. А тогда во мне эти гормоны играли.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Медведь – да, хочу?
Алеся Бортич:
Медведица Настасья Петровна. Я говорю: «Конечно». Из Белгосцирка на такси дрессировщики привозят домой медведицу, и она устраивает танцы для моего супруга. Это было такое поздравление.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Что не сделать, чтобы самой перед мужем не танцевать на 30-летие?
Алена Родовская:
А как он вообще отреагировал?
Алеся Бортич:
Он человек интеллектуальный, более уравновешенный, спокойный до всякого этого. Я подозреваю, что у него сразу сработал инстинкт, чтобы все было нормально – мне показалось, что так. Он все-таки мужчина. Там другая история произошла. Я просто была на девятом месяце беременности, еще же сына ему дарила.
Екатерина Забенько:
Сколько подарков сразу – и медведица, и сын в животе.
Алеся Бортич:
Вообще медведица должна была выступать на лестничной клетке. То что ее впустили в дом – это потому что дрессировщики увидели беременную женщину.
Наталья Надольская:
Алеся, вы отчаянная – беременная, и тут медведица.
Алеся Бортич:
Медведица почувствовала что-то свое, и это означало вообще полную безопасность. Когда я на утро звонила и благодарила агентство за такой оригинальный подарок и сказала, что медведица оказалась у нас дома. Они сказали: «Это просто недопустимая история, вы не должны были открывать свой дом». Медведица с намордником, два дрессировщика стоят – все, как положено.
Алена Родовская:
Ну что два дрессировщика, если бы она рванула? Это же медведица.
Екатерина Забенько:
Уже спустя время – осознавая то, что могло бы быть, но, слава Богу, не произошло – остались только приятные впечатления и воспоминания.
Алеся Бортич:
Это было, конечно, просто неожиданно. Мне тогда таких эмоций хотелось. Повторила бы я сейчас? Не знаю.
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