«Медведица с намордником, два дрессировщика». Вот что белоруска подарила мужу

Новости Беларуси. Эти люди разводят заморских пауков, традиционному Египту предпочитают Индию, а путешествуя по миру, не чураются попробовать жареных кузнечиков. Почему так тянет на экзотику и какие страны открыты для белорусов? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Бортич, любительница экзотики:

Помню, когда у моего супруга был день рождения. Мы готовились к 30-летию, что-то меня торкнуло – я этой дате придала очень большое значение. Мне казалось, 30 – это расцвет мужской силы, тогда, как жене чуть младше, чем он. Я искала, позвонила в агентство, которое занимается организацией различных программ, и говорю: «Расскажите, что у нас в Беларуси есть такое интересное, цепляющее взгляд?» Они мне перечисляют, я спокойно говорю: «Вы говорите, а я буду просто слушать и смотреть». И мне говорят: «Можно выступление живого медведя на дому организовать». Я говорю: «Да вы что?» Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Ох уж эти пресыщенные белорусы! Алеся Бортич:

Не пресыщенные, кстати, нет. Мы тогда строили квартиру или планировали. Мы еще, кстати, тогда не были такими пресыщенными. Я уже сейчас от пресыщения, наверное, была бы более осторожная. А тогда во мне эти гормоны играли. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Медведь – да, хочу? Алеся Бортич:

Медведица Настасья Петровна. Я говорю: «Конечно». Из Белгосцирка на такси дрессировщики привозят домой медведицу, и она устраивает танцы для моего супруга. Это было такое поздравление.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Что не сделать, чтобы самой перед мужем не танцевать на 30-летие? Алена Родовская:

А как он вообще отреагировал? Алеся Бортич:

Он человек интеллектуальный, более уравновешенный, спокойный до всякого этого. Я подозреваю, что у него сразу сработал инстинкт, чтобы все было нормально – мне показалось, что так. Он все-таки мужчина. Там другая история произошла. Я просто была на девятом месяце беременности, еще же сына ему дарила. Екатерина Забенько:

Сколько подарков сразу – и медведица, и сын в животе. Алеся Бортич:

Вообще медведица должна была выступать на лестничной клетке. То что ее впустили в дом – это потому что дрессировщики увидели беременную женщину. Наталья Надольская:

Алеся, вы отчаянная – беременная, и тут медведица.