«Это очень знаковое событие». На «Гомсельмаше» обсудили проект поправок в Конституцию

Новости Беларуси. Проект изменений и дополнений Конституции Беларуси обсудили 14 января на «Гомсельмаше». В диалоговой площадке приняли участие 250 работников холдинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспертом выступил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Данченко.

Олег Я дренцев, депутат Г омельского областного С овета депутатов: Что касается Всебелорусского народного собрания. Да, действительно, в проекте новой Конституции ему посвящена целая глава. То есть меняется формат проведения этого собрания. Кроме того, с целью сбалансированности трех ветвей власти часть полномочий передается от Президента, Совета Республики Национального собрания, Совета министров – Всебелорусскому народному собранию. Будь то назначение генерального прокурора или председателя Комитета государственного контроля.

Александр Подосинов, токарь предприятия «Гомсельмаш»:

Это очень знаковое событие, и референдум – это будущее, будущее наших детей, наших внуков. И хочется сказать, чтобы все отнеслись с пониманием. Не отлынивали где-то, свою позицию обозначили. Так как Конституция – это самый главный наш закон. Чтобы потом нам не было стыдно и обидно, что наша страна где-то в чем-то отстает.

Звучали и вопросы о защите историко-культурных ценностей и молодежной политике.