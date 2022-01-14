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«Это очень знаковое событие». На «Гомсельмаше» обсудили проект поправок в Конституцию

14 января 2022 19:10
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Новости Беларуси. Проект изменений и дополнений Конституции Беларуси обсудили 14 января на «Гомсельмаше». В диалоговой площадке приняли участие 250 работников холдинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспертом выступил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Данченко.  

«Это очень знаковое событие». На «Гомсельмаше» обсудили проект поправок в Конституцию-1

Людей волновали акценты, связанные с перезагрузкой политической системы. Подробно во время встречи остановились на теме расширения полномочий Всебелорусского народного собрания.  

«Это очень знаковое событие». На «Гомсельмаше» обсудили проект поправок в Конституцию-4

Олег Ядренцев, депутат Гомельского областного Совета депутатов:  
Что касается Всебелорусского народного собрания. Да, действительно, в проекте новой Конституции ему посвящена целая глава. То есть меняется формат проведения этого собрания. Кроме того, с целью сбалансированности трех ветвей власти часть полномочий передается от Президента, Совета Республики Национального собрания, Совета министров – Всебелорусскому народному собранию. Будь то назначение генерального прокурора или председателя Комитета государственного контроля.  

«Это очень знаковое событие». На «Гомсельмаше» обсудили проект поправок в Конституцию-7

Александр Подосинов, токарь предприятия «Гомсельмаш»:  
Это очень знаковое событие, и референдум – это будущее, будущее наших детей, наших внуков. И хочется сказать, чтобы все отнеслись с пониманием. Не отлынивали где-то, свою позицию обозначили. Так как Конституция – это самый главный наш закон. Чтобы потом нам не было стыдно и обидно, что наша страна где-то в чем-то отстает.  

Звучали и вопросы о защите историко-культурных ценностей и молодежной политике.  

«Это очень знаковое событие». На «Гомсельмаше» обсудили проект поправок в Конституцию-10

Алексей Серафимович, начальник отдела термической обработки предприятия «Гомсельмаш»:  
Право на труд молодому специалисту, который приходит на предприятие, обеспечивается. Также способствует государство получению дополнительного развития (получение дополнительного образования, в высшей степени – магистратура, аспирантура) и повышение теоретических и практических навыков, что важно для предприятия нашей страны.  

«Это очень знаковое событие». На «Гомсельмаше» обсудили проект поправок в Конституцию-13

Затронули в обсуждении и социальную политику. Коллектив предприятия интересовала тема поддержки науки и инноваций, развития медицины, а также вопрос обязательств человека заботиться и нести ответственность за свое здоровье.  

# Конституция # общество # Олег Ядренцев # Александр Подосинов # Алексей Серафимович # Александр Данченко # Фотофакт

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