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Больше всего пострадали Фрунзенский и Заводской районы. Вот какой урон нанесла непогода Минску

14 января 2022 19:40
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Новости Беларуси. 1 200 падений деревьев и 133 повреждений кровли. В столице оперативно устраняют последствия сильного штормового ветра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Больше всего пострадали Фрунзенский и Заводской районы. Стихия также повлияла на работу городского транспорта. Из-за ураганного ветра несколько раз повреждалась контактная сеть, из-за чего приостанавливалось движение троллейбусов и трамваев.  

С места событий наш корреспондент Анна Куртасова.  

Больше всего пострадали Фрунзенский и Заводской районы. Вот какой урон нанесла непогода Минску-1

Анна Куртасова, корреспондент:  
Ураганный ветер, сильный дождь. Как результат – поваленные деревья, сорванные крыши и оборванные провода. В Минске синоптики объявили красный уровень опасности.  

Больше всего пострадали Фрунзенский и Заводской районы. Вот какой урон нанесла непогода Минску-4

1 200 падений деревьев, почти 40 поврежденных навесов на остановках, 16 поваленных светофоров и около 30 разломанных дорожных знаков. Стихия снесла 16 световых фигур и около 30 рекламных конструкций. Этот день для жителей столицы обернулся метеоаномалией из-за сильного штормового ветра, который в буквальном смысле сносил все на своем пути. Так, у главного корпуса БНТУ ураган повалил сразу несколько деревьев. Ветер не пощадил и площадки с рождественскими ярмарками возле Дворца спорта. Разрушенные павильоны, разбросанные рекламные щиты и поврежденные карусели.  

Больше всего пострадали Фрунзенский и Заводской районы. Вот какой урон нанесла непогода Минску-7

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:  
С обеда в Минске было зафиксировано усиление ветра до 25 метров в секунду. В результате непогоды произошли различного рода падения конструкций, падение деревьев, в том числе на автомобили. Поступает большое количество сообщений на линию 101, спасатели обрабатывают эти звонки, отправляют свои силы для реагирования на различные чрезвычайные ситуации.  

Больше всего пострадали Фрунзенский и Заводской районы. Вот какой урон нанесла непогода Минску-10

Шторм прошелся по всей столице. Но больше всего пострадали Фрунзенский и Заводской районы. Деревья падали прямо на проезжую часть. Службы ЖКХ и «Зеленстроя» оперативно выезжали на места, чтобы устранить последствия.  

Больше всего пострадали Фрунзенский и Заводской районы. Вот какой урон нанесла непогода Минску-13

Дмитрий Сезончик, рабочий «Зеленстроя» Заводского района:  
Подали заявку на срочную после сегодняшнего урагана. Пильщики приехали, порезали, свою работу сделали.  

Стихия повлияла и на работу общественного транспорта. Несколько раз повреждалась контактная сеть, приостанавливалось движение автобусов и троллейбусов. В Минске прогнозировалось ухудшение погодных условий: как и обещали синоптики, на смену дождю пришли отрицательная температура и мелкий снег.  

Сергей Масляк о непогоде: «Все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности» – подробнее здесь.  

# Погода в Беларуси # общество # Анна Куртасова # Ольга Мельченко # Дмитрий Сезончик # Фотофакт

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