Больше всего пострадали Фрунзенский и Заводской районы. Вот какой урон нанесла непогода Минску

Новости Беларуси. 1 200 падений деревьев и 133 повреждений кровли. В столице оперативно устраняют последствия сильного штормового ветра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Больше всего пострадали Фрунзенский и Заводской районы. Стихия также повлияла на работу городского транспорта. Из-за ураганного ветра несколько раз повреждалась контактная сеть, из-за чего приостанавливалось движение троллейбусов и трамваев. С места событий наш корреспондент Анна Куртасова.

Анна Куртасова, корреспондент:

Ураганный ветер, сильный дождь. Как результат – поваленные деревья, сорванные крыши и оборванные провода. В Минске синоптики объявили красный уровень опасности.

1 200 падений деревьев, почти 40 поврежденных навесов на остановках, 16 поваленных светофоров и около 30 разломанных дорожных знаков. Стихия снесла 16 световых фигур и около 30 рекламных конструкций. Этот день для жителей столицы обернулся метеоаномалией из-за сильного штормового ветра, который в буквальном смысле сносил все на своем пути. Так, у главного корпуса БНТУ ураган повалил сразу несколько деревьев. Ветер не пощадил и площадки с рождественскими ярмарками возле Дворца спорта. Разрушенные павильоны, разбросанные рекламные щиты и поврежденные карусели.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

С обеда в Минске было зафиксировано усиление ветра до 25 метров в секунду. В результате непогоды произошли различного рода падения конструкций, падение деревьев, в том числе на автомобили. Поступает большое количество сообщений на линию 101, спасатели обрабатывают эти звонки, отправляют свои силы для реагирования на различные чрезвычайные ситуации.

Шторм прошелся по всей столице. Но больше всего пострадали Фрунзенский и Заводской районы. Деревья падали прямо на проезжую часть. Службы ЖКХ и «Зеленстроя» оперативно выезжали на места, чтобы устранить последствия.