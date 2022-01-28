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«Работают 60 дворников». В Жодино для уборки снега задействованы 22 единицы техники

28 января 2022 14:50
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Новости Беларуси. В минском регионе принимают все меры для уборки от снега и противогололедной обработки дворовых территорий и центральных улиц, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.   

«Работают 60 дворников». В Жодино для уборки снега задействованы 22 единицы техники -1

В Жодино дорожные и жилищно-коммунальные службы готовы к борьбе с непогодой. Для уборки снега и обработки территории в городе задействованы 22 единицы техники.  Все работы проводят согласно графику – в две смены. За каждым двором закреплены коммунальщики.     

«Работают 60 дворников». В Жодино для уборки снега задействованы 22 единицы техники -4

Дмитрий Стрижанец, начальник цеха объектов благоустройства ЖКХ:   
Работают 60 дворников. В первую очередь очищаются центральные улицы техникой, людьми очищаются выходы из подъездов, ступеньки, пешеходные переходы, автобусные остановки. После чего люди приступают к уборке связей между домами и центральных тротуаров города.   

На эту зиму в Жодино было запасено 3 тонны песчано-соляной смеси. Обработка улиц ведется постоянно. За текущий период уже израсходована половина материала.

# Коммунальное хозяйство # общество # Дмитрий Стрижанец # Фотофакт

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