«Работают 60 дворников». В Жодино для уборки снега задействованы 22 единицы техники

Новости Беларуси. В минском регионе принимают все меры для уборки от снега и противогололедной обработки дворовых территорий и центральных улиц, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Жодино дорожные и жилищно-коммунальные службы готовы к борьбе с непогодой. Для уборки снега и обработки территории в городе задействованы 22 единицы техники. Все работы проводят согласно графику – в две смены. За каждым двором закреплены коммунальщики.

Дмитрий Стрижанец, начальник цеха объектов благоустройства ЖКХ:

Работают 60 дворников. В первую очередь очищаются центральные улицы техникой, людьми очищаются выходы из подъездов, ступеньки, пешеходные переходы, автобусные остановки. После чего люди приступают к уборке связей между домами и центральных тротуаров города.

На эту зиму в Жодино было запасено 3 тонны песчано-соляной смеси. Обработка улиц ведется постоянно. За текущий период уже израсходована половина материала.