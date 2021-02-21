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Последний день Минской международной книжной ярмарки. Что в программе?

21 февраля 2021 11:48
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Новости Беларуси. 21 февраля закрывается Минская международная книжная ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последний день Минской международной книжной ярмарки. Что в программе?-1

Впечатления от участия в нем повезут домой гости из трех десятков стран. Они участвовали в форуме, который объединил издателей и писателей, критиков и книголюбов.

Последний день Минской международной книжной ярмарки. Что в программе?-4

В заключительный день выставки состоится вручение дипломов за лучшую экспозицию. Также в программе презентации книг и автограф-сессии. Будет разыграна и лотерея. Главный приз в ней – конечно же, книга.

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# Выставки в Минске # общество # Фотофакт

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