Последний день Минской международной книжной ярмарки. Что в программе?

Впечатления от участия в нем повезут домой гости из трех десятков стран. Они участвовали в форуме, который объединил издателей и писателей, критиков и книголюбов.

В заключительный день выставки состоится вручение дипломов за лучшую экспозицию. Также в программе презентации книг и автограф-сессии. Будет разыграна и лотерея. Главный приз в ней – конечно же, книга.

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