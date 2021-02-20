Поддержка белорусских авторов. На международном книжном форуме в Минске подвели итоги литературного конкурса LitUP

Новости Беларуси. Новые имена, новые форматы и новые проекты. Продолжает работу крупнейший международный книжный форум – 28-я Минская международная выставка-ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новые имена, новые форматы и новые проекты. Продолжает работу крупнейший международный книжный форум – 28-я Минская международная выставка-ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
20 февраля подвели итоги литературного конкурса LitUP. На выставке он проводится впервые. Цель нового проекта – поиск, поддержка и продвижение перспективных белорусских авторов. Победителей выбирали по нескольким номинациям. Теперь эти авторы имеют приоритетное право на публикацию своей книги в одном из государственных издательств.
Александр Бадак, писатель, директор издательства «Мастацкая літаратура»
Гэты конкурс цікавы і ўнікальны ў першую чаргу тым, што тут няма журы – людзей, якія знакамітыя письменніки, журналісты, чытачы, якія выбіраюць. Тут кожнае выдавецтва выбірае сябе аўтара, якога ў перспектыве можна выдаць.
До места проведения книжной выставки-ярмарки все желающие смогут доехать на традиционном поэтическом автобусе. Он курсирует от станции метро «Немига» до выставочного комплекса на проспекте Победителей. Выставка будет работать еще и 21 февраля.