Григорий Азарёнок: интернет – современный опиум, это мощнейшее оружие раскромсало уже не одно государство

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Интернет уже давно превратился из средства коммуникации в инструмент пропаганды, промывания мозгов и разрушения целых государств. Революции в Африке и на Ближнем Востоке называли твиттерными, в Беларуси в 2020 году попытались провести телеграмный мятеж. Что за паук плетет глобальные сети, какая в этом роль спецслужб и как защищать государство от гибридных войн? Новая серия авторской рубрики «Азаренок. Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, корреспондент:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». Здравствуйте. Речь Президента на ВНС содержит в себе очень много смыслов, посылов, аспектов и тонкостей. Он затронул все сферы нашей жизни: экономику, внутреннюю и внешнюю политику, жизнь людей и ситуацию в стране. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь. Но был один посыл, который несколько потеснили актуальные темы. И, на мой взгляд, незаслуженно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не умаляя преимуществ, возможностей, перспектив, которые открыл человеку информационный мир, мы должны обратить внимание на его обратную сторону. На искусственную реальность, которая дала зеленый свет манипуляциям, обману, преступлениям, потворствует низменным инстинктам человека. Нельзя оставить без внимания то, что постоянное присутствие человека в социальных сетях формирует и интернет-зависимость. Люди просто выпадают из реальной жизни, теряют элементарные коммуникативные навыки. Что еще хуже, они теряют способность к аналитическому мышлению, поскольку содержание, смысл происходящего вокруг формируют за них социальные сети, мессенджеры и поисковые алгоритмы. А кто за ними стоит, вы знаете. Происходит это не бесконтрольно, сознание людей в руках крупнейших гигантов интернет-индустрии, услугами которых не брезгуют пользоваться спецслужбы отдельных государств. Нам это известно по прошлому году. Специалисты все чаще говорят о цифровой диктатуре через управление большими данными и контроль над ними.

Григорий Азаренок:

В мире выстроена самая страшная диктатура. Диктатура, которой не видно. Диктатура, которую люди принимают добровольно. Цифровая диктатура. Интернет – это не свободное пространство изложения мыслей и общения людей. Интернет – это современный опиум. Это наркотик, который заменяет собой реальность. Самый страшный наркотик, так как на него подсели миллиарды людей во всем мире. Создавался он по программам Пентагона и ЦРУ. И сегодня крупнейшие транснациональные корпорации, владеющие ключами к интернету, – это не свободные частные организации. Это крупнейшие филиалы спецслужб. Это мощнейшее оружие сломало, уничтожило, раскромсало уже не одно государство. И в прошлом году с его помощью попытались уничтожить Беларусь. Разберем один маленький частный пример. Чат «Пинск для жизни» – только один канал из многоуровневой сети пабликов, чатов и каналов. Администратор начинает работу в шесть утра и заканчивает в три часа ночи. Без перерыва. Без обеда. И так больше полугода. Читатели несколько раз подловили его на том, что он плохо знает сам город. А затем правоохранители выяснили, что он находится в Чехии – там, где базируется спонсируемое ЦРУ «Радио Свобода». И это не один человек, а целая команда профессионалов в кибервойне, они прекрасно разбираются в психологии и поведении человека и очень ловко ими манипулируют.

Григорий Азаренок:

Я видел змагаров на митингах. Вот скажите, как могут взрослые, иногда пожилые люди вести себя так? Смотрите фрагмент в видеоматериале. Вот эти злобные, разъяренные, ничего не видящие и не слышащие люди – это белорусы? Они очень на них не похожи. Что должно произойти в сознании матери, чтобы она взяла на митинг, где могут быть применены спецсредства, где может начаться давка, где орут матом, где стоит чудовищный шум, маленького ребенка? Кто отключил в ней материнский инстинкт, кто так сильно лишил ее разума? Интернет. Интернет может стереть в пух и прах любого человека, любой авторитет. Он может сделать ничтожество из Гагарина, из Пушкина, из Зои Космодемьянской – из кого угодно. Чтобы расчеловечить врага, его нужно сделать смешным. Тогда любое его слово уже не воспринимается. Тогда можно укатать его в информационный асфальт. И какой бы ни был человек на самом деле, какими бы достоинствами ни обладал, какие бы ни совершил поступки, он бессилен против мемов. Мировая власть мемов и стикеров – современная чудовищная реальность. И они приближают время, когда по миру вспыхнут голод, мор, бесчисленные болезни и сотни войн. И придет красивый цифровой персонаж. Про него не будут делать мемы, его преподнесут как героя. Он скажет, что прекратит войны. Нужно всего лишь нанести на руку и чело три цифры. И миллиарды людей сделают это.