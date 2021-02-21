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Беларусь отмечает Международный день родного языка

21 февраля 2021 11:47
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Новости Беларуси. 21 февраля в календаре ЮНЕСКО День родного языка. Этот праздник появился более двух десятилетий назад ради сохранения мирового многоязычия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь отмечает Международный день родного языка-1

На планете около 6 000 языков, и около 40 % из них находятся под угрозой исчезновения. Утрата любого языка несет непоправимый ущерб общечеловеческому наследию.

Языковой вопрос не раз являлся темой полемики и в нашей стране. Слово предков, «ген ў», самобытность и благозвучность – не повод попасть титульному языку нации в Красную книгу памяти.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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