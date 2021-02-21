Беларусь отмечает Международный день родного языка

Новости Беларуси. 21 февраля в календаре ЮНЕСКО День родного языка. Этот праздник появился более двух десятилетий назад ради сохранения мирового многоязычия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На планете около 6 000 языков, и около 40 % из них находятся под угрозой исчезновения. Утрата любого языка несет непоправимый ущерб общечеловеческому наследию.

Языковой вопрос не раз являлся темой полемики и в нашей стране. Слово предков, «ген ў», самобытность и благозвучность – не повод попасть титульному языку нации в Красную книгу памяти.